به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم رونمایی از مجموعه کتابهای «یادداشتهای غزه» با عنوانهای «بارقه امید» و «رفح» در نشست اصلی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی هیئت دولت چهاردهم با حضور جمعی از مسئولان دولت، مدیران فرهنگی، نویسندگان و مترجمان این آثار در مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب تهران روز یکشنبه اول شهریور ۱۴۰۵ برگزار شد.
در این مراسم، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، سیدرضا صالحیامیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، علی ربیعی دستیار اجتماعی رئیسجمهور، زهرا بهروزآذر معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، عبدالکریم حسینزاده معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، سیدضیاء هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیسجمهور، محمد آشوریتازیانی استاندار هرمزگان، سیداحمد موسوی معاون رئیسجمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، حضور داشتند.
این مجموعه با محوریت روایت و بازتاب وقایع غزه و با هدف ثبت و انتقال بخشی از تجربهها و روایتهای مرتبط با مردم فلسطین منتشر شده است.
کتاب «یادداشتهای غزه: بارقه امید» نوشته جو ساکو و با ترجمه حسین ابوالقاسمی است و در قالب مجموعهای از روایتهای تصویری، مخاطب را با بخشی از واقعیتهای زندگی مردم غزه آشنا میکند.
برگزاری این آیین در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، همچنین بر نقش نهادهای فرهنگی در آشنایی نسل کودک و نوجوان با ادبیات مقاومت، روایتهای انسانی و تحولات منطقه تأکید داشت.
مجموعه کتاب «یادداشتهای غزه» از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است.
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