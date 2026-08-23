به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شکست موساد در ایران، پس از ناکامی در پیشبینیهای مربوط به ترور فرماندهان و تحریک افکار عمومی ایران برای سرنگونی نظام، بحرانی داخلی را در سرزمینهای اشغالی شعلهور کرده است.
ناکامی اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در ایران، پیامدهای داخلی رو به رشدی را به همراه داشته است؛ پیامدهایی که با افزایش انتقادات از عملکرد سرویس جاسوسی «موساد» و شکست محاسبات این سازمان بر سرنگونی نظام ایران از درون همراه شده است. این در حالی است که اختلافات در داخل نهادهای صهیونیستی پیرامون کارآمدی گزینه نظامی، تعمیق شده است.
اینترسپت با اشاره به «شکست تاریخی موساد» در زمینه توهمات مربوط به تغییر حاکمیت در ایران نوشت که این ناکامی منجر به انفجار یک بحران داخلی در سرزمینهای اشغالی شده است.
این وبسایت در مقاله خود به پیامدهای برکناریهای ناگهانی و بیسابقه فرماندهان ارشد در سرویس جاسوسی موساد، در پی شکست فاحش عملیاتهای اطلاعاتی علیه ایران پرداخته است.
همچنین این مقاله به ناکامی محاسبات رژیم صهیونیستی بر ترور فرماندهان ایرانی و تحریک اقوام کرد برای ایجاد فروپاشی داخلی اشاره کرده و شکنندگی کارزارهای رسانهای و روانی که موساد از طریق شبکههای اجتماعی به راه انداخته بود، را مورد توجه قرار داد که در داخل جامعه ایران با تمسخر و بیتوجهی مواجه شد.
مقاله مذکور نوشت که تلاش سرویس جاسوسی موساد برای نجات سران رده بالای سیاسی، اختلافات و اتهامات داخلی را در میان فرماندهان میانرتبه جاسوسی و اطلاعاتی افزایش داده تا آنها مسئولیت شکست را به دوش دیگران بیندازند.
این وبسایت میافزاید که پافشاری رژیم صهیونیستی در استفاده از قدرت نظامی مفرط، با وجود فرسایش متقابل و پیچیدگیهای چشمانداز منطقه، باعث خواهد شد تلآویو به اهداف استراتژیک مورد نظر خود دست نیابد.
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