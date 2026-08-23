آمریکا در برابر پهپادهای ایرانی درمانده شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شرکت آمریکایی «پاوروس» (Powerus) که در فلوریدا مستقر است، در تکاپو است تا موشک‌های رهگیر ارزان‌قیمتی برای مقابله با پهپادهای ایرانی تولید کند. خط تولید این رهگیرها در امارات راه‌اندازی شده است و هدف از ساخت آنها، مقابله با پهپادهای ایرانی با سرعت تا ۲۰۰ مایل در ساعت است.

سخنگوی این شرکت تسلیحاتی گفته که کارخانه‌های وابسته به پاوروس، ماهانه حدود ۳۰۰۰ رهگیر پهپاد تولید می‌کنند و این شرکت در تلاش است شبکه‌ای از کارخانه‌ها ایجاد کند که تولید را تا اواسط سال ۲۰۲۷ به ۱۵۰۰۰ رهگیر در ماه در سراسر جهان برساند.

بر اساس گزارش نیویورک تایمز، شرکت پاوروس در صدد است تا نیازهای فوری کشورهای متحد آمریکا در منطقه غرب آسیا را تأمین کند و بدین منظور، همکاری‌هایی را با تولیدکنندگان محلی در این کشورها آغاز کرده و به سرعت در حال احداث کارخانه‌هایی برای تولید این رهگیرها است.

قدرت بالای پهپادهای ایرانی، متحدان منطقه‌ای آمریکا از جمله امارات را مجبور کرده تا به برنامه‌های تولید رهگیرهای پهپاد سرعت بدهند.

نیویورک تایمز تأکید کرده که با توجه به کاهش شدید ذخایر تسلیحاتی آمریکا، اکنون متحدان این کشور به طور حیاتی به تولید موشک‌های رهگیر در داخل مرزهایشان نیاز دارند.

اکنون ذخایر خالی آمریکا، شرکت‌های تسلیحاتی این کشور را به ساده‌سازی روند تولید تجهیزات نظامی و تولیدات مشترک با سایر شرکت‌ها مجبور کرده است. تولید تسلیحات ارزان‌قیمت از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های شرکت‌های بزرگ نظامی آمریکایی است تا بتوانند هزینه مقابله با تسلیحات ایرانی را کاهش دهند. در نقطه مقابل، ایران قادر است با پهپادهایی ارزان‌قیمت، تجهیزات گران‌قیمت آمریکا را به چالش بکشد.

پاوروس تنها شرکت آمریکایی نیست که در امارات رهگیر می‌سازد. در ماه اکتبر، شرکت ریتون (Raytheon) هم از مشارکتی برای ساخت رهگیرهای «کایوت» (Coyote) خود در آنجا خبر داد.

بر اساس گزارشی از اندیشکده «مرکز امنیت جدید آمریکا» در واشنگتن، هزینه تخمینی هر رهگیر ۱۲۶,۵۰۰ دلار برآورد شده است.

برخی دیگر از استارت‌آپ‌ها نیز در تلاش‌اند تا هزینه‌های تولید رهگیرها را بیش از پیش کاهش دهند. به عنوان مثال، شرکت استارت‌آپ «نروس» (Neros) در تورنس کالیفرنیا، اعلام کرده که در حال توسعه یک رهگیر پهپاد به نام «بندیت» (Bandit) است که مدل پایه آن حدود ۵۰۰۰ دلار قیمت دارد.

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