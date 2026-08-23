رسانۀ عبری: آذربایجان میانجیگری پنهان میان اسرائیل و ترکیه را برای جلوگیری از فاجعه کلید زد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از پایگاه عبری «وای‌نت» (Ynet)، منابع دیپلماتیک اسرائیلی از تحرکات گسترده و پشت‌پرده‌ی جمهوری آذربایجان برای کاستن از تنش میان اسرائیل و ترکیه پرده برداشتند.

بر اساس این گزارش، اختلافات دو طرف طی هفته گذشته در چند جبهه تشدید شد؛ از جمله بمباران یک پایگاه نظامی در سوریه در نزدیکی مرز ترکیه و صدور حکم بازداشت از سوی آنکارا علیه نتانیاهو.

به گزارش وای‌نت، ریشه تلاش‌های آذربایجان به آوریل ۲۰۲۵ بازمی‌گردد؛ زمانی که «الهام علی‌اف» رئیس‌جمهور این کشور، میزبان دیدارهای مستقیم در باکو بین هیئتی از ترکیه به ریاست «ابراهیم کالین» رئیس سازمان اطلاعات ترکیه، و هیئتی از اسرائیل به ریاست «تساحی هانگبی» رئیس وقت شورای امنیت ملی اسرائیل شد.

به گفته این رسانه، آن مذاکرات به توافقی تاریخی در زمینه ایجاد سازوکار هماهنگی عملیاتی مشترک میان دو کشور در سوریه انجامید؛ سازوکاری که ماه‌ها سعی داشت کارآمدی خود را نشان دهد. در سایه موج تنش کنونی، طرف‌ها می‌کوشند همین سازوکار را احیا و گفت‌وگوی مستقیم را از سر بگیرند تا از هرگونه خطای محاسباتی که بتواند منطقه را به رویارویی باز بکشاند، جلوگیری شود.

واینت همچنین از ابراز نگرانی شدید یک منبع آگاه آذربایجانی نقل می‌کند که گفته است: «آیا شما و ترکیه دیوانه شده‌اید؟ شما دوستان ما هستید و ترکیه نیز دوست ماست! اگر خدای ناکرده میان شما جنگی رخ دهد، ما چه خواهیم کرد؟ به همین دلیل کاستن از تنش، بلافاصله بسیار ضروری است.»

این رسانه افزود در مسیری موازی، واشنگتن نیز می‌کوشد در آرام کردن فضا نقشی ایفا کند؛ اما منابع اسرائیلی از بی‌اعتمادی آشکار به «تام باراک» سفیر آمریکا سخن گفته‌اند، به‌ویژه پس از اظهارات اخیر او که «اسرائیل کاتس» وزیر جنگ اسرائیل را برانگیخت و به واکنش‌های غیرمعمول موجب شد.

به نوشته وای نت، در اینجا نقش برجستۀ آذربایجان پررنگ‌تر می‌شود؛ به‌عنوان تنها طرف دیپلماتیکی که هم از سوی تل‌آویو و هم آنکارا مورد اعتماد است، چرا که باکو پیش‌تر نیز در مأموریت‌های میانجیگری میان آن دو موفق بوده است.

در پایان گزارش آمده که باکو، که پیش‌تر ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه به سوریه را آغاز کرده، ثبات این کشور را دروازه‌ای به فرصت‌های انرژی امیدوارکننده می‌داند و از همین‌رو در جلوگیری از هر درگیری نظامی میان اسرائیل و ترکیه در خاک سوریه ذینفع است.

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