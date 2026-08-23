پلیس مهاجرت آمریکا به خانواده نظامی خودش هم رحم نکرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جاشوا آویلس، یکی از نظامیان نیروی دریایی آمریکا که بیش از ۹ ماه است بر روی ناو هواپیمابر «یواس‌اس آبراهام لینکلن» در غرب آسیا مستقر است و در عملیات جنگی علیه ایران مشارکت داشته، با انتشار پستی در فیسبوک از بازداشت پدرش توسط اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) خبر داد.

آویلس در این پست نوشته که پدرش گواهینامه رانندگی، کارت تأمین اجتماعی و مجوز کار معتبر دارد و خانواده‌شان تمام مراحل قانونی مهاجرت را طی کرده‌اند و تنها در انتظار تأیید نهایی گرین‌کارت بوده‌اند.

این نظامی آمریکایی وضعیت روحی خود را این‌گونه توصیف کرده: نمی‌دانم چطور می‌توانم از نظر روحی به کار ۱۲ ساعته در روز ادامه دهم، در حالی که پدرم جایی بازداشت است و احتمالاً با او مثل یک مجرم رفتار می‌شود. تنها جرم پدرم این بود که به این کشور آمد تا زندگی بهتری برای من و خواهر و برادرهایم بسازد.

او در پایان خطاب به پدرش نوشته: بابا، نمی‌دانم الان کجایی، ولی بدان که دارم هر کاری از دستم بربیاید می‌کنم تا تو را به خانه برگردانم. با تمام قلبم دوستت دارم. قوی بمان. دارم می‌آیم خانه، بابا.

این ماجرا در حالی منتشر می‌شود که سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی در آمریکا، خانواده‌های مهاجر را حتی آن‌هایی که یکی از اعضایش در حال خدمت نظامی برای همان کشور است، به‌طور فزاینده‌ای تحت فشار قرار داده است.

گفتنی است، ناو هواپیمابر «یواس‌اس آبراهام لینکلن» پس از یک ماموریت ۹ ماهه که بخش اعظم آن در پشتیبانی از عملیات‌های ایالات متحده علیه ایران سپری شد، حرکت خود را به سمت بندر خانگی‌اش در سن‌دیه‌گو آغاز کرده است.

حدود ۵,۰۰۰ ملوان این ناو تقریباً تمامی این ماموریت ۲۷۲ روزه را روی دریا گذراندند؛ دوره‌ای که با گزارش‌هایی از کمبود جیره و اقلام تدارکاتی، اختلال در سیستم لوله‌کشی و آب آشامیدنی و وخامت شرایط معیشتی در داخل ناو همراه بود. ناو «یواس‌اس جرج واشنگتن» جایگزین ناو لینکلن در منطقه خاورمیانه شده است.

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