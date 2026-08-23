نمایشگاه »میراث اسلامی روسیه« در مسکو افتتاح شد + عکس

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نمایشگاه «میراث اسلامی روسیه: اقوام و سنتها» با هدف بازنمایی هویت تاریخی و فرهنگی مسلمانان روسیه، در مسجد جامع مسکو و در آستانه سالروز میلاد پیامبر گرامی اسلام (ص) و هفته وحدت برگزار شد.
به نقل از رسانههای محلی روسیه، این نمایشگاه که در چارچوب «روزهای فرهنگی جمهوری تاتارستان در مسکو» برپا شده، همزمان با سال «وحدت اقوام روسیه» و انتخاب کازان به عنوان «پایتخت فرهنگی جهان اسلام» برگزار میگردد. در این رویداد، گنجینههایی از فرهنگ مکتوب، میراث تاریخی، و هنرهای تزیینی و تجسمی اقوام مسلمان روسیه در معرض دید علاقهمندان قرار گرفته است.
مفتی «راویل گاینالدین»، رئیس شورای مفتیان روسیه (DUM RF)، در آیین افتتاحیه این نمایشگاه، مسجد جامع مسکو را «دروازهای به جهان اسلام در روسیه» توصیف کرد. وی اعلام کرد که این مجموعه پس از پایان نمایش در مسکو، راهی دیگر مناطق روسیه خواهد شد تا مخاطبان را با فرهنگ غنی مسلمانان مناطق ولگا، قفقاز و سیبری آشنا کند.
همچنین کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو، از مهمانان ویژۀ این مراسم بود و به خبرنگاران گفت: بر اساس روایتی که خود مسلمانان روسیه دارند، اسلام حدود یکهزار و صد سال پیش وارد روسیه شد و مسلمانان عملا در طول قرون در این کشور ریشهدار شدند.
کاظم جلالی افزود: با وجود رویکردهای حاکمان این کشور در دوران شوروی سابق در زمینه دینزدایی، دین اسلام در روسیه باقی ماند و پس از این دوره، تعداد زیادی مساجد ساخته شد.
وی خاطرنشان کرد: امروز پیروان ادیان ابراهیمی در روسیه در شرایط صلح و همزیستی با یکدیگر در حال زندگی هستند و دین اسلام رشد بسیار خوبی را در این کشور داشته است، به گونهای که هر سال شاهد اقامه نماز اعیاد فطر و قربان در مسکو با حضور حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر هستیم.
سفیر ایران در روسیه در ادامه از هویت اسلامی به عنوان وجه اشتراک مسلمانان جهان یاد کرد و گفت: این فصل مشترک میتواند زمینهساز همکاری و همیاری در جهان اسلام از جمله بین مسلمانان ایران و روسیه باشد.
وی با بیان اینکه تعامل بسیار خوبی بین مسلمانان ایران و روسیه وجود دارد، شرکت جمعی از علمای مسلمان مسکو در آئینهای تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی را جلوهای از این مناسبات حسنه دانست.
همچنین «کنستانتین بلاژنف»، معاون دپارتمان سیاست ملی و روابط بینمنطقهای مسکو، ضمن تأکید بر نقش مسلمانان در شکلگیری سیمای فرهنگی این شهر، افزود: «از نخستین قرنهای شکلگیری مسکو، مسلمانان از اقوام مختلف به عنوان تاجر، پزشک و دانشمند در این شهر حضور داشته و سهم بسزایی در توسعه پایتخت ایفا کردهاند.»
گفتنی است این نمایشگاه تا ۲۷ اوت (۵ شهریور) در طبقه چهارم مسجد جامع مسکو برای بازدید عموم دایر است.
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