رفع نام سوریه از فهرست «حامیان تروریسم» در آستانه اجرایی شدن

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مهلت قانونی ۴۵ روزه اعضای کنگره آمریکا برای بررسی تصمیم رئیسجمهور این کشور مبنی بر حذف نام سوریه از فهرست «کشورهای حامی تروریسم»، روز گذشته (شنبه) به پایان رسید.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در تاریخ ۸ ژوئیه گذشته در حاشیه اجلاس سران ناتو در آنکارا، طی دیداری با احمد الشرع، رئیسجمهور موقت سوریه، تصمیم خود برای لغو این طبقهبندی را ابلاغ کرد.
بر اساس این تصمیم، کنگره ۴۵ روز فرصت داشت تا نسبت به این اقدام اعتراض یا درخواست تمدید مهلت کند.
جهاد مقدسی، مشاور امور آمریکا در وزارت خارجه سوریه، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، پایان این مهلت را تأیید کرد و نوشت: با پایان این مهلت، مرحله قانونی اختصاصیافته به بررسی کنگره کامل شده است. هرچند از نظر قانونی، پایان مهلت به معنای لغو خودکار این طبقهبندی نیست، اما این امکان را برای دولت آمریکا فراهم میکند تا گامهای اجرایی نهایی را برای تکمیل این روند رسمی بردارد.
به گزارش پایگاه خبری «الاخباریة السوریة»، پس از پایان این مهلت، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، تصمیم رفع نام سوریه را در فدرال و وبسایت وزارت خارجه منتشر خواهد کرد. سپس، وزارتخانههای خارجه، خزانهداری و اقتصاد آمریکا، اقدامات حقوقی داخلی برای حذف نام سوریه از فهرست و لغو تدریجی تحریمهای مرتبط با این طبقهبندی را اجرایی خواهند کرد.
بسام بربندی، پژوهشگر و دیپلمات سابق سوری مقیم واشنگتن، با تأکید بر اینکه دولت آمریکا از کنگره استمزاج رأی نکرده، بلکه آن را در جریان تصمیم خود قرار داده است، گفت: اگر کنگره قصد اعتراض داشت، باید گروهی از نمایندگان بهصورت رسمی نامهای خطاب به دولت تنظیم میکردند. اما تاکنون هیچ بیانیه رسمی یا درخواست تمدید مهلتی از سوی اعضای کنگره ارائه نشده است.
کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که حذف نام سوریه از این فهرست، افزون بر جنبههای سیاسی و نمادین، پیامدهای اقتصادی و مالی مهمی به همراه دارد.
جهاد مقدسی نیز با اشاره به این موضوع گفت: این اقدام، نشانهای مثبت به مؤسسات مالی جهانی، شرکتها و کشورها ارسال میکند که مسیر قانونی سوریه بهسوی گشایش و عادیسازی در حال حرکت است و بهتدریج بر جریان سرمایهگذاری، تجارت و تراکنشهای بانکی تأثیر خواهد گذاشت.
علی محمد، کارشناس اقتصادی و مالی نیز در این زمینه تأکید کرد: رفع این طبقهبندی، زمینه را برای ادغام بیشتر سوریه در نظام مالی جهانی و جذب سرمایهگذاریهای جدید در دوره بازسازی فراهم میکند. در بخش بانکی نیز این اقدام پیامی مهم به بانکهای آمریکایی، اروپایی و بینالمللی ارسال میکند که سوریه دیگر در فهرست کشورهای ممنوعه یا پرخطر قرار ندارد.
گفتنی است، سوریه در تاریخ ۲۹ دسامبر ۱۹۷۹، در دوران حکومت حافظ اسد، به دلیل حمایت از گروههای مسلح فلسطینی، در این فهرست قرار گرفت. پس از سقوط نظام اسد، دونالد ترامپ، تحریمهای اعمالشده از جمله تحریمهای قانون قیصر را لغو کرد، اما نام سوریه تاکنون در کنار ایران، کره شمالی و کوبا در فهرست کشورهای حامی تروریسم باقی مانده بود.
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