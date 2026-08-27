مهدویت و ظهور در دعاهای ائمه معصومین(ع)؛ بخش چهارم: دعاهای امام کاظم(ع)

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا: در بخشهای قبلی این نوشته، دعاهای امام علی(ع)، امام سجاد(ع)، امام باقر(ع) و امام صادق(ع) در موضوع مهدویت مورد بررسی قرار گرفت. در این نوشته، دعاهای سایر ائمه معصومین(ع) درباره امام مهدی(عج) و بیان برخی از ویژگیهای دوران غیبت و ظهور در این ادعیه بررسی میشود.
در میان ادعیه روایتشده از امام موسی کاظم(ع)، دستکم دو دعا روایت شده است که در بخشی از آنها، برای ظهور امام زمان(عج) دعا شده و از خداوند، پیروزی و نصرت آن حضرت درخواست شده است.
پرفضیلتترین زمان برای خواندن «نماز جعفر طیار»، هنگام برآمدن آفتاب در روز جمعه است. در روایتی که شیخ طوسی در کتاب «مصباح المتهجد» از امام موسی کاظم(ع) نقل کرده است، ایشان پس از خواندن نماز جعفر طیار، دعایی را میخواندند که در بخشی از آن آمده است:
«اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَلَی مَنَارِکَ فِی عِبَادِکَ اَلدَّاعِی إِلَیْکَ بِإِذْنِکَ اَلْقَائِمِ بِأَمْرِکَ اَلْمُؤَدِّی عَنْ رَسُولِکَ عَلَیْهِ وَ آلِهِ اَلسَّلاَمُ اَللَّهُمَّ إِذَا أَظْهَرْتَهُ فَأَنْجِزْ لَهُ مَا وَعَدْتَهُ...»
دعای دوم امام کاظم(ع) درباره امام زمان(عج)، بخشی از دعایی است که به عنوان دعای پس از نماز عصر از ایشان روایت شده است. در این دعا، حضرت(ع) اینگونه از خداوند درخواست میکنند:
«أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ اَلْمَکْنُونِ اَلْمَخْزُونِ اَلْحَیِّ اَلْقَیُّومِ اَلَّذِی لاَ یَخِیبُ مَنْ سَأَلَکَ بِهِ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ أَنْ تُعَجِّلَ فَرَجَ اَلْمُنْتَقِمِ لَکَ مِنْ أَعْدَائِکَ وَ أَنْجِزْ لَهُ مَا وَعَدْتَهُ یَا ذَا اَلْجَلاَلِ وَ اَلْإِکْرَامِ»
«(خدایا) از تو به اسم مکنون، پوشیده و در گنجینهات که زنده و پابرجا و برپادارنده همه مخلوقات است و هر کس تو را بخواند محروم نمیگردد، درخواست میکنم که بر محمد و آل محمد درود فرستی و در فرج انتقامگیرنده از دشمنانت تعجیل و به وعده او وفا نمایی. ای صاحب بزرگی و بزرگواری.»
راوی میگوید: «قَالَ قُلْتُ مَنِ اَلْمَدْعُوُّ لَهُ قَالَ ذَلِکَ اَلْمَهْدِیُّ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ (ص)»؛ عرض کردم: برای چه کسی دعا فرمودید؟ فرمود: برای مهدی آل محمد(ص).
از ویژگیهای این روایت آن است که امام موسی کاظم(ع)، ضمن توصیف خصوصیات جسمی امام زمان(عج) و بیان برخی از اوصاف دوران ظهور حضرت، چهار بار عبارت «بِأَبِی» به معنای «پدرم فدای او» را بیان میکنند:
«بِأَبِی اَلْمُنْبَدِحُ اَلْبَطِنِ اَلْمَقْرُونُ اَلْحَاجِبَیْنِ أَحْمَشُ اَلسَّاقَیْنِ بَعِیدُ مَا بَیْنَ اَلْمَنْکِبَیْنِ أَسْمَرُ اَللَّوْنِ یَعْتَادُهُ مَعَ سُمْرَتِهِ صُفْرَةٌ مِنْ سَهَرِ اَللَّیْلِ بِأَبِی مَنْ لَیْلَهُ یَرْعَی اَلنُّجُومَ سَاجِداً وَ رَاکِعاً بِأَبِی مَنْ لاَ یَأْخُذُهُ فِی اَللَّهِ لَوْمَةُ لاَئِمٍ مِصْبَاحُ اَلدُّجَی بِأَبِی اَلْقَائِمُ بِأَمْرِ اَللَّهِ»
«پدرم فدای کسی که شکمش فراخ و ابروانش پیوسته، ساقهای پایش باریک، فاصله میان دو شانهاش زیاد و رنگ چهرهاش گندمگون و میان سیاه و سفید است و با وجود رنگ گندمی، زردیای به واسطه بیداری شب پیوسته بر او نمایان است. پدرم فدای کسی که شبها در حالی که در سجده و رکوع است، ستارگان را میپاید. پدرم فدای کسی که در راه خشنودی خدا، سرزنش هیچ سرزنشکنندهای در او اثر نمیگذارد؛ هم او که روشنیبخش تاریکی است. پدرم فدای کسی که به امر خدا قیام مینماید.»
در بخشهای بعدی این نوشته، دعاهای دیگر ائمه معصومین(ع) درباره امام زمان(عج) بررسی میشود.
سید علیاصغر حسینی/ خبرگزاری ابنا
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