صادرات ترکیه به آفریقا به ۱۳.۳ میلیارد دلار رسید/ مصر، نیجریه و آفریقای جنوبی در صدر واردکنندگان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صادرات ترکیه به کشورهای آفریقایی در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۶ با رشد ۱۲.۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ۱۳.۳ میلیارد دلار رسید. این رشد تحت تأثیر افزایش فروش به بازارهای کلیدی از جمله مصر، نیجریه و آفریقای جنوبی قرار گرفته است.

بر اساس داده های منتشرشده توسط خبرگزاری آناتولی، رشد صادرات در ماه ژوئیه نیز شتاب بیشتری گرفت و نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۱۶.۳ درصدی به ۲.۳ میلیارد دلار رسید.

این رشد در حالی رخ میدهد که ترکیه با بهره گیری از شبکه های حمل و نقل، پروژه های عمرانی شرکت های ترکیه ای در این قاره و همچنین روابط تجاری و سرمایه گذاری با کشورهای آفریقایی، حضور اقتصادی خود را در این قاره گسترش داده است.

مصر در ماه ژوئیه با رشد ۴۹.۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، با واردات ۴۲۶.۲ میلیون دلار کالا از ترکیه، در صدر بازارهای آفریقایی قرار گرفت.

مجموع صادرات ترکیه به مصر در بازه ژانویه تا ژوئیه نیز از ۲.۳ میلیارد دلار فراتر رفت که نشاندهنده رشد ۲۶.۱ درصدی است.

صادرات ترکیه به نیجریه در هفت ماه نخست سال با رشد ۵۲.۱ درصدی به ۴۵۳.۲ میلیون دلار رسید. صادرات به آفریقای جنوبی نیز با رشد ۳۱.۳ درصدی به ۴۷۹ میلیون دلار افزایش یافت.

صادرات به لیبی در هفت ماه نخست سال با رشد ۲.۳ درصدی به ۱.۵۹ میلیارد دلار رسید. صادرات به تونس نیز با رشد ۹.۹ درصدی از ۷۲۰ میلیون دلار فراتر رفت. نیجر با رشد ۸۰.۵ درصدی در ماه ژوئیه به ۲۵۵ میلیون دلار، یکی از بزرگترین جهشهای ماهانه را ثبت کرد.

رئیس شورای هماهنگی اتاق های بازرگانی ترکیه و آفریقا، عثمان آقصوی، بر لزوم عبور از صرفاً صادرات کالا به سمت سرمایه گذاری و تولید مشترک تأکید کرد.

به گفته وی، منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا فرصتی مناسب برای شرکتهای ترکیهای جهت ایجاد پایگاههای تولید و لجستیک در نقاط استراتژیک این قاره فراهم کرده است.

مصر به عنوان یک پایگاه بالقوه برای تولید مشترک با بهره گیری از موافقتنامه تجارت آزاد با ترکیه و موقعیت جغرافیایی خود، مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین در آفریقای جنوبی فرصت هایی در حوزه تجهیزات صنعتی، الکترونیک و انرژی های تجدیدپذیر وجود دارد و نیجریه نیز با وجود چالش های نرخ ارز، بازاری بزرگ برای مصرف کنندگان محسوب میشود.

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