به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با به اشتراک گذاشتن تصویری در شبکه ایکس پیامدهای فشار اقتصادی علیه ایران و بازارهای انرژی بر اقتصاد آمریکا را برشمرد و با اشاره به اقدامات اخیر ترامپ برای کنترل قیمت کالاها در آمریکا نوشت: «واردات گوشت یخ‌زده برای کنترل قیمت گوشت؟ باشه، شاید جواب بدهد.».

اما برای اوراق قرضه چه نقشه‌ای دارید؟ می‌خواهید بازدهی یخ‌زده وارد کنید؟

برای مسکن، خریداران یخ‌زده وارد می‌کنید؟

برای چاره‌اندیشی دستمزدها، فیش‌های حقوقی یخ‌زده صادر کنید؟

یک سیاست خارجی یخ‌زده و بدون ابتکار، اقتصادی یخ‌زده و راکد به بار می‌آورد.

تنها چیزی که هنوز در حرکت است؟ بومرنگ ایران که به صورت خودتان برمی‌گردد.

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