ارائه روزانه ۱۵۰۰ خدمت درمانی به زائران حرم مطهر بانوی کرامت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مهدی عباسیان مدیر بهداشت و درمان حرم مطهر با اشاره به ظرفیت‌های درمانی این مجموعه اظهار داشت: مجموعه بهداشت و درمان حرم مطهر با بهره‌گیری از پزشکان عمومی، متخصص و فوق‌تخصص و برخورداری از بخش‌های مختلف درمانی، به‌صورت شبانه‌روزی آماده خدمت‌رسانی به زائران و مراجعه‌کنندگان است.

عباسیان با بیان اینکه ۱۴ پزشک عمومی به‌صورت ۲۴ ساعته در مجموعه فعالیت دارند، افزود: در بخش دندانپزشکی نیز ۳۴ دندانپزشک شامل ۲۳ دندانپزشک عمومی و ۱۱ دندانپزشک متخصص فعالیت می‌کنند و خدمات عمومی و تخصصی دندانپزشکی به مراجعه‌کنندگان ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: مجموعه بهداشت و درمان حرم مطهر از ظرفیت ۳۴ پزشک متخصص و ۱۳ فوق‌تخصص در رشته‌های مختلف برخوردار است و متخصصان حوزه‌هایی همچون زنان و زایمان، گوش و حلق و بینی، مغز و اعصاب، چشم، داخلی، اطفال، طب فیزیکی و توانبخشی، ارتوپدی، قلب، پوست و مو و همچنین فوق‌تخصص‌های نازایی، ریه، گوارش و جراحی عمومی در طول هفته و طبق برنامه‌ریزی در خدمت مراجعه‌کنندگان هستند.

مدیر بهداشت و درمان حرم مطهر خاطرنشان کرد: علاوه بر پزشکان ثابت، ۲۰ پزشک افتخاری نیز با این مجموعه همکاری دارند که این ظرفیت به توسعه خدمات درمانی به زائران و مراجعه‌کنندگان کمک می‌کند.

عباسیان با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی درمانگاه اظهار داشت: درمانگاه حرم مطهر به‌صورت ۲۴ ساعته فعال است و بخش‌های پزشک عمومی، پرستاری و داروخانه در تمام ساعات شبانه‌روز خدمات ارائه می‌کنند. همچنین بخش‌های دندانپزشکی، آزمایشگاه و رادیولوژی در دو شیفت صبح و عصر فعال هستند و خدمات تخصصی نیز طبق برنامه هفتگی ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه روزانه حدود ۱۵۰۰ مراجعه در بخش‌های مختلف بهداشت و درمان حرم مطهر ثبت می‌شود، گفت: خدماتی همچون بینایی‌سنجی، مامایی و سونوگرافی نیز در این مجموعه ارائه می‌شود و در بخش سونوگرافی از ظرفیت هشت پزشک متخصص در طول هفته استفاده می‌شود.

مدیر بهداشت و درمان حرم مطهر افزود: در بخش آزمایشگاه نیز خدمات تشخیصی با استفاده از دستگاه‌ها و تجهیزات پیشرفته انجام می‌شود تا مراجعه‌کنندگان بتوانند خدمات مورد نیاز خود را در همین مجموعه دریافت کنند.

عباسیان همچنین درباره خدمات دارویی بیان داشت: داروخانه حرم مطهر به‌صورت شبانه‌روزی فعالیت دارد و خدمات آن با استفاده از بیمه‌های پایه و تکمیلی ارائه می‌شود. نسخه‌های عمومی و تخصصی نیز در این داروخانه آماده می‌شود.

وی در پایان با تأکید بر توجه به نیازهای زائران و مراجعه‌کنندگان تصریح کرد: توسعه و پیش‌بینی خدمات درمانی بر اساس نیازهای زائران انجام شده و تلاش مجموعه بهداشت و درمان حرم مطهر این است که متناسب با حجم مراجعه و نیازهای آنان، ظرفیت‌های لازم را تا حد امکان فراهم کند تا زائران در زمان حضور در حرم مطهر از خدمات بهداشتی، درمانی، تشخیصی و دارویی مورد نیاز خود بهره‌مند شوند.

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