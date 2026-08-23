عراقچی: آمریکا هیچ راهی جز صحبت با احترام با مردم ایران ندارد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، امروز ۱ شهریور ماه در حاشیه مراسم تجدید میثاق با آرمان‌های بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران در حرم امام خمینی (ره) در واکنش به تهدیدهای آمریکا برای تحریم‌ها اقتصادی شدید گفت: عملیات اقتصادی که ترامپ ادعا می کند، یک سناریوی تکراری و همان قلدری همیشگی در سیاست‌های امریکاست. به تعبیری فیلم تکراری است که بارها تماشا کرده‌ایم و ما می دانیم چگونه باید با آن مقابله و برخورد کنیم.

عراقچی تاکید کرد: اینکه از عملیات نظامی و اینکه می زنیم فلان می کنیم دوباره رسیده اند به همان طرح های قدیمی و این نشان می دهد که مستاصل هستند.در برابر ملت بزرگ ایران چاره ای به ذهنشان نمی رسد و دائم طرح های تکراری را به صحنه می روند.

وی تصریح کرد: باید بدانند که هیچ راهی جز صحبت با احترام با مردم ایران و یک راه حلی که مبتنی بر عدالت و شرافت باشد وجود ندارد.

وزیر خارجه در واکنش به سوال خبرنگاری که پرسید «آیا از محاصره اقتصادی و تهدیدها می ترسید؟» پاسخ داد: هیچ وقت نترسیده ایم. تمام حرکاتشان چه محاصره چه سایر حرکات نظامی که داشتند، شکست خورده این بحث جدیدشان هم شکست می خورد.

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