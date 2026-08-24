به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ماندگاری طی سخنانی در محفل معارفی شب گذشته حرم بانوی کرامت اظهار داشت: قریب به ۱۴۰۰ سال امامت اهل بیت(ع) و قریب به ۱۲۰۰ سال نیز امامت حضرت ولی عصر(عج) آغاز شده است و پذیرش این امامت، پذیرش حیات معنوی است چرا که خداوند پیامبران و ائمه معصومین را برای ما ارسال نموده است تا به حیات معنوی برسیم.

وی افزود: کسی که امامت و ولایت اهل‌بیت علیهم‌السلام را نپذیرد به یک مرده متحرک تبدیل خواهد شد؛ اگر چه حیات نباتی داشته باشد؛ زیرا دعوت خداوند را نپذیرفته است.

ماندگاری تأکید کرد: امت اسلامی ایران به برکت وجود امام رضا علیه السلام و حضرت معصومه سلام الله علیها و دیگر امامزادگان عظیم الشان مدفون در خاک ایران، جزو بهترین پذیرنگان ولایت و امامت اهل بیت(ع) هستند که نعمت بزرگی است.

سخنران حرم بانوی کرامت خاطرنشان کرد: پذیرش ولایت و امامت هم ظهور و بروز ملی دارد و هم فردی؛ ظهور پذیرش ولایت در امت اسلامی ایران اینگونه است که با تمام توان در برابر طاغوت ایستادگی کرده اند و قریب ۴۷ سال پای این پذیرش ایستاده اند و کفر به طاغوت را در درون خود نهادینه کرده اند.

وی یادآور شد: کسانی که می گویند بیایید با آمریکا مصالحه کنیم باید متوجه بشوند اگر منظور از مصالحه بر اساس ۱۴ بند مقام معظم رهبری باشد ایرادی ندارد اما اگر منظور این است این ۱۴ بند کنار گذاشته شود این مذاکره و این مصالحه غیر شرافتمندانه وغیر عاقلانه است چون شیطان بزرگ به یک مذاکره قانع نخواهد شد و سعی می کند ملت ایران را تبدیل به گاو شیردهی مثل عربستان سعودی کند.

ماندگاری با بیان اینکه تنگه هرمز هیچگاه منافعی برای آمریکا نخواهد داشت افزود: مردم ۱۷۴ شب در میدان پای بیعت خود با اهل بیت(ع)، امام راحل، رهبری شهید و مقام معظم رهبری ایستاده اند و نمی‌گذارند خواسته رهبری روی زمین بماند.

وی درادامه گفت: کسانی که در داخل می گویند جنگ نکنیم و خواهان خاتمه جنگ هستند باید بفهمند ما جنگ را شروع نکرده ایم بلکه آمریکا و اسرائیل شروع کرده اند.

ماندگاری خاطرنشان کرد: این استقامت، قدرت، عزت و امنیت به برکت دفاعی است که ملت ایران و رزمندگان اسلام کرده اند و هیچگاه شروع کننده جنگ نبوده ایم.

وی تأکید کرد: کار انبیای الهی و اهل بیت(ع) طبابت است و غده سرطانی دشمنان را ریشه کن خواهند کرد و با مفسدین و کسانی که بی حیایی و بی عفتی را نهادینه کنند مبارزه خواهد کرد و با افرادی که خطای فردی و جزئی دارند با ملایمت و مهربانی رفتار خواهند کرد.

سخنران حرم بانوی کرامت اظهار داشت: منفعت طلبی باعث می شود انسان از ظهور فاصله بگیرد و ظهور به تأخیر بیفتد در حالی که انسان باید در همه حالات به دنبال حق باشد.

ماندگاری تأکید کرد: انسان باید حق‌گرا و حق طلب باشد حتی اگر به ضرر انسان باشد و نباید در انتخاب ها و انتصاب ها به فکر منافع فردی و خانوادگی باشیم.

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