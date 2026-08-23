به گزارش خبرگزاری بین‌المللی‌ اهل‌بیت(ع) - ابنا - بخش پشتیبانی علمی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی از برگزاری دوره حضوری «توانمندسازی طلاب در پاسخگویی به شبهات اعتقادی» خبر داد. این دوره ویژه طلاب حوزه‌های علمیه طراحی شده و در قالب ۱۶ جلسه علمی و مهارتی برگزار خواهد شد.

بهره‌مندی از اساتید مجرب و متخصص، دریافت گواهی الکترونیکی معتبر از سوی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی و اولویت برای حضور در دوره‌های تکمیلی، از جمله مزایای شرکت در این دوره اعلام شده است.

بر اساس شرایط اعلام‌شده، متقاضیان باید دست‌کم دارای مدرک سطح ۲ حوزوی بوده و متعهد به حضور منظم و فعال در تمامی جلسات دوره باشند. هزینه ثبت‌نام در این دوره ۳۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

این دوره از اول مهرماه ۱۴۰۵ آغاز می‌شود و تا ۲۳ مهرماه ادامه خواهد داشت. جلسات دوره روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۴ تا ۱۸ و پنج‌شنبه‌ها از ساعت ۸ تا ۱۲ برگزار می‌شود.

محل برگزاری دوره، قم، بلوار امین، بعد از تقاطع سه‌راه سالاریه، مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی اعلام شده است. علاقه‌مندان می‌توانند از ۵ تا ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۵ برای ثبت‌نام اقدام کنند.

در این دوره، موضوعاتی همچون «شبهات الحاد مدرن»، «فلسفه آفرینش انسان»، «مسئله شر و تعارضات الهیاتی آن»، «چرایی نیاز بشر به دین»، «بررسی وجوه اعجاز در قرآن»، «حیات برزخی و سماع موتی»، «آسیب‌شناسی معنویت‌های نوپدید»، «چالش‌های حقوق زن در احکام اسلامی» و «شبهات ورود اسلام به ایران» مورد بررسی قرار می‌گیرد.

همچنین «روش‌شناسی پاسخ به شبهات اعتقادی»، «مخاطب‌شناسی پرسشگران دینی» و «آشنایی با جریان‌ها و مراکز تولید شبهات دینی» از دیگر سرفصل‌های آموزشی این دوره است.

متقاضیان برای ثبت‌نام می‌توانند از طریق شناسه ایتای @pasokhgoo_poshtibani اقدام کنند. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر، امکان تماس با شماره ۰۲۵۳۷۱۷۴۱۶۸ در ساعات اداری فراهم است.

مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی با برگزاری این دوره، آموزش و توانمندسازی طلاب در حوزه پاسخگویی تخصصی به پرسش‌ها و شبهات اعتقادی را دنبال می‌کند.

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