به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سید محمد صالح نژاد رئیس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه استان قم اظهار کرد: چهلونهمین دوره مسابقات قرآن کریم در دو بخش آوایی و معارفی در حال برگزاری است و با توجه به اینکه در استان قم شهرستان دیگری وجود ندارد، مرحله نخست مسابقات با عنوان مرحله مقدماتی برگزار میشود.
وی افزود: مرحله مقدماتی بخش آوایی در سه گروه خواهران بزرگسال، برادران بزرگسال و نوجوانان برگزار خواهد شد. بخش نوجوانان از دوشنبه دوم شهریورماه تا چهارشنبه چهارم شهریورماه در فضای مجزا در خیابان ارم و به میزبانی آستان مقدس علی بن بابویه(ع) برگزار میشود.
رئیس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه استان قم ادامه داد: بخش بزرگسالان نیز از یکم تا چهارم شهریورماه در دو سالن مجزا ویژه خواهران و برادران در بقعه امامزاده ابراهیم(ع) واقع در خیابان امامزاده ابراهیم در حال برگزاری است.
وی با اشاره به روند داوری این مسابقات گفت: این مرحله با حضور دو تیم داوری مجرب متشکل از داوران استان قم و استان مرکزی برگزار میشود و افرادی که حائز رتبههای برتر شوند، به مرحله نهایی استانی راه پیدا خواهند کرد.
صالح نژاد خاطرنشان کرد: مرحله نهایی استانی مسابقات از هفتم تا سیزدهم شهریورماه در مجتمع امامزاده سیدعلی(ع) برگزار خواهد شد.
وی همچنین درباره بخش معارفی مسابقات گفت: مرحله نخست بخش معارفی نیز روز جمعه ششم شهریورماه ساعت ۹ صبح در دبیرستان امام صادق(ع) واقع در میدان روحالله برگزار میشود.
رئیس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه استان قم خاطرنشان کرد: در مجموع ۲ هزار و ۶۴۴ نفر در این مسابقات نامنویسی کردهاند که در بخش رشتههای معارفی، هزار و ۱۰۸ نفر شامل ۱۸۶ نفر در رشته معارف نهجالبلاغه، ۳۳۵ نفر در رشته معارف قرآن (تفسیر شیعه)، ۱۶۲ نفر در رشته معارف صحیفه سجادیه و ۴۲۵ نفر در رشته ترجمه عمومی به رقابت با یکدیگر میپردازند.
وی ادامه داد: در بخش همسرایی و همخوانی قرآن کریم هم ۳ نفر شرکت کردهاند ضمن اینکه ۱۷۴ نفر در رشته قرائت، ۱۴۹ نفر در رشته دعاخوانی، ۱۵۹ نفر در رشته حفظ کل و ۷۹۲ نفر در رشتههای حفظ پنج، ده و ۲۰ جزء شرکت دارند.
صالح نژاد خاطرنشان کرد: تعداد شرکتکنندگان رشتههای ترتیل و اذان هم به ترتیب ۲۰۴ و ۵۵ نفر است.
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