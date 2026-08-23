به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عراق اعلام کرد که بر اساس جدول زمانی تعیین شده میان بغداد و ائتلاف بین‌المللی، ۳۰ سپتامبر آینده، موعد نهایی خروج نیروهای این ائتلاف از عراق خواهد بود. مقام‌های عراقی همچنین بر آمادگی نیروهای امنیتی این کشور برای تحویل گرفتن پرونده امنیتی و حفاظت از کشور و مرزها تأکید کردند.

سرلشکر «تحسین الخفاجی» مدیر اطلاع‌رسانی اداره ارشاد معنوی وزارت دفاع عراق در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی عراق «واع» گفت: ۳۰ سپتامبر موعد نهایی و در چارچوب جدول زمانی تعیین‌شده از سوی دولت عراق در توافق با ائتلاف بین‌المللی است.

او تأکید کرد که این تصمیم، ناگهانی و مربوط به امروز و دیروز نیست، بلکه نتیجه برنامه‌ریزی قبلی و اقدامی است که بر اساس جدول زمانی مورد توافق و متعهدانه در حال اجراست.

الخفاجی افزود: این روز، روزی ملی، حاکمیتی و ویژه برای عراقی‌ها خواهد بود.

او در پاسخ به پرسش‌ها درباره پیامدهای خروج ائتلاف بین‌المللی، تأکید کرد که ارتش عراق، وزارتخانه‌های دفاع و کشور و دیگر نیروهای امنیتی این کشور طی مجموعه‌ای از آزمون‌ها و چالش‌ها، توانایی خود را برای حفاظت از عراق و مرزها و تحویل گرفتن و مدیریت پرونده امنیتی اثبات کرده‌اند.

به گفته وی، نیروهای امنیتی عراق عملیات گسترده‌ای را برای تعقیب عناصر تروریستی اجرا کرده‌اند و موفق شده‌اند یک سامانه اطلاعاتی بسیار پیشرفته ایجاد کنند که به مخفیگاه‌ها و مراکز اصلی فعالیت تروریست‌ها، دسترسی پیدا کرده است.

الخفاجی همچنین مدیریت مراسم و مناسبت‌های میلیونی، رویدادهای ملی و مذهبی و کنفرانس‌های بین‌المللی و منطقه‌ای از سوی نیروهای امنیتی را نشانه دیگری از توانایی کامل آنها برای پذیرش مسئولیت امنیت کشور عراق دانست.

یک منظومه امنیتی پیشرفته برای حفاظت از عراق

الخفاجی درباره آینده همکاری‌های نظامی، گفت: روابط عراق با ائتلاف بین‌المللی بر اساس مبارزه با گروه تروریستی داعش، شکست آن و پایان دادن به این عملیات شکل گرفته بود.

او افزود: عراق در انتخاب مسیرهای آموزشی، تسلیحاتی و همکاری نظامی خود با کشورهای مختلف جهان آزاد است و کشورهای پیشرفته و بزرگی که در گذشته به عراق کمک کرده‌اند، همچنان به همکاری در زمینه تسلیحات و تقویت توانمندی‌های نظامی ادامه خواهند داد.

الخفاجی همچنین تصریح کرد: نهادهای امنیتی عراق به آموزش نیروهای خود بر اساس بالاترین استانداردهای مورد استفاده در مراکز آموزشی نظامی جهان ادامه می‌دهند.

او تأکید کرد: فرمانده کل نیروهای مسلح عراق توجه ویژه‌ای به تجهیز منظومه امنیتی کشور به‌ویژه وزارت دفاع، دارد و در این میان نیروی هوایی، هوانیروز و پدافند هوایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.

به گفته الخفاجی، این پرونده، موضوعی حاکمیتی و متعلق به عراق است.

وی تأکید کرد: پیام عراق به جهان این است که ارتش، وزارتخانه‌های دفاع و کشور، فرماندهی‌های امنیتی و حشد الشعبی یک منظومه امنیتی پیشرفته را تشکیل می‌دهند که با هماهنگی مشترک فعالیت می‌کند و از توانایی بالایی برای حفاظت از کشور برخوردار است.

الخفاجی بار دیگر تأکید کرد که دیگر جایی برای تروریست‌ها در عراق وجود ندارد و مرزها و مردم در امنیت هستند.

او همچنین خاطرنشان کرد که حفاظت از امنیت کشور عراق، مسئله‌ای داخلی است که نیروهای امنیتی عراق آن را با شایستگی مدیریت می‌کنند.

بغداد: مأموریت ائتلاف بین‌المللی دیگر ضرورتی ندارد

پیش از این نیز «نزار آمیدی» رئیس‌جمهور عراق، اعلام کرده بود که ۳۰ سپتامبر آینده موعد رسمی پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی در خاک عراق خواهد بود.

او توضیح داده بود که دولت عراق دیگر ضرورتی برای ادامه حضور این نیروها نمی‌بیند. زیرا شرایط میدانی و امنیتی کشور نسبت به سال‌هایی که حضور این نیروها ضروری بود، تغییر کرده است.

خروج ائتلاف بین‌المللی در دو مرحله

برنامه پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق بر اساس یک جدول زمانی دو مرحله‌ای است که در سپتامبر ۲۰۲۴ میان طرفین مورد توافق قرار گرفت.

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