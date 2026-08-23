به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) - ابنا - حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی ماندگاری در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار در حرم مطهر بانوی کرامت که در شبستان حضرت زهرا سلاماللهعلیها برگزار شد، با تأکید بر اهمیت رسالت خبرنگاران، گفت: خبرنگاران باید در انتشار اخبار، میان خبرهای دروغ، اخبار مشکوک و اخبار صادق و الهی تفاوت قائل شوند و اجازه ندهند دروغ و فریب در جامعه منتشر شود.
وی با اشاره به آیه نخست سوره منافقون، اظهار داشت: یکی از ویژگیهای منافقان، انتشار سخنان و اخبار دروغ است؛ بنابراین خبرنگار باید مراقب باشد که ناخواسته به ابزار انتشار اخبار دروغ و فریب دشمن تبدیل نشود.
ماندگاری ادامه داد: قرآن کریم درباره اخبار مشکوک نیز هشدار داده است و انسان مؤمن نباید هر خبری را بدون تحقیق و بررسی بپذیرد و منتشر کند؛ چراکه اگر انسان بخواهد زندگی و تصمیمهای خود را بر اساس سخنان و قضاوتهای مردم تنظیم کند، دچار سردرگمی خواهد شد.
خبرنگار باید منبع خبر را بررسی کند
استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر ضرورت توجه خبرنگاران به منبع اخبار، خاطرنشان کرد: هرگاه خبری به دست خبرنگار میرسد، باید ابتدا مشخص کند منبع آن چیست و آیا خبر قابل اعتماد است یا خیر؛ چراکه انتشار اخبار بدون تحقیق میتواند جامعه را دچار التهاب و سرگردانی کند.
وی با بیان اینکه قرآن کریم دسته دیگری از اخبار را اخبار صادق معرفی میکند، افزود: اخبار خداوند، پیامبر اکرم(ص) و اولیای الهی، اخبار صادق و هدایتگر هستند و خبرنگاران میتوانند با انتشار این معارف، در هدایت جامعه نقشآفرین باشند.
ماندگاری با اشاره به آیه «إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرْکُمْ» گفت: یکی از اخبار صادق الهی این است که هر کس دین خدا را یاری کند، خداوند نیز او را یاری خواهد کرد؛ نمونههای فراوانی از این حقیقت را میتوان در تاریخ اسلام و انقلاب اسلامی مشاهده کرد.
او ادامه داد: حر بن یزید ریاحی در مقطعی تصمیم گرفت در کنار امام حسین(ع) قرار گیرد و به شهادت رسید و به عاقبتبهخیری رسید، در مقابل، افرادی مانند عمر سعد که در زمان لازم از امام حق حمایت نکردند، دچار عاقبت شر شدند.
ایستادگی ملت ایران در کنار ولایت، نمونهای از وعدههای الهی است
ماندگاری با اشاره به وعدههای قرآن درباره یاری مؤمنان، تصریح کرد: ملت ایران طی دهههای گذشته با وجود فشارها و تحریمها در کنار ولایت ایستاده و همین ایستادگی موجب شده است کشور در عرصههای مختلف به پیشرفتهای قابل توجهی دست پیدا کند.
وی با استناد به آیه «جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ» اظهار داشت: یکی از اخبار صادق قرآن این است که حق ماندگار و باطل رفتنی است و امروز نیز میتوان نشانههای افول جریانهای استکباری را مشاهده کرد.
سخنران حرم مطهر با اشاره به آیه پایانی سوره عنکبوت، «وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا»، افزود: وعده خداوند این است که کسانی که در راه او تلاش و مجاهدت کنند، مشمول هدایت الهی خواهند شد و تجربه ملت ایران در عرصههای مختلف نمونهای از این وعده الهی است.
خبرنگاران اخبار امید و توانمندیهای کشور را روایت کنند
ماندگاری با اشاره به ضرورت تقویت توانمندیهای کشور، گفت: قرآن کریم مؤمنان را به افزایش قدرت و آمادگی در برابر دشمنان دعوت میکند و خبرنگاران نیز باید واقعیتهای پیشرفت، توانمندی و ایستادگی ملت ایران را به درستی برای مردم و جهان روایت کنند.
وی با اشاره به تحولات و درگیریهای اخیر، اظهار داشت: یکی از نشانههای افزایش توانمندی کشور، کاهش زمان واکنش و پاسخ به حملات دشمن در مقایسه با گذشته است؛ این مسائل باید برای مردم و نسل جوان بهدرستی تبیین شود.
استاد حوزه و دانشگاه تأکید کرد: خبرنگار باید رسالت خود را بشناسد و بداند که وظیفه او تنها انتقال هر خبری نیست، بلکه باید اخبار صادق، امیدآفرین و هدایتگر را به جامعه منتقل کند و در برابر اخبار دروغ، فریبنده و تنشزا هوشیار باشد.
رسالت خبرنگار روایت حقایق و توانمندیهای کشور و تقویت در امید جامعه است
حجتالاسلام والمسلمین ماندگاری در پایان با تأکید بر جایگاه خبرنگاران، بیان کرد: خبرنگاران باید با انتشار اخبار صحیح، واقعیتهای جامعه و توانمندیهای ملت ایران را برای جهانیان روایت کنند و اجازه ندهند روایت دشمن جای حقیقت را بگیرد.
او خاطرنشان کرد: اگر خبرنگاران به رسالت خود عمل کنند و اخبار صادق را بهدرستی منتشر کنند، میتوانند در افزایش بصیرت، امید و انسجام جامعه نقش مؤثری داشته باشند.
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