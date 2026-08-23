ارتش لبنان با ایستادن در کنار مردم، وحدت کشور را حفظ کرد

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ شیخ علی خطیب، نایب رئیس شورای عالی اسلامی شیعیان لبنان، با تمجید از موضع فرماندهی ارتش لبنان، گفت: این موضع در شرایط انحطاط فضای سیاسی، به حفظ وحدت کشور کمک کرد و نشان داد ارتش در کنار مردم و مدافعان لبنان ایستاده است.
وی که در مراسم تشییع سرتیپ صالح الحاج سلیمان در شهرک بدنایل در منطقه بقاع سخن میگفت، اظهار کرد: لبنان تا زمانی که ارتش لبنان یکپارچه باشد، یک کشور واحد است. ارتش لبنان وحدتبخش است، در حالی که متأسفانه برخی نیروهای سیاسی کشور را به مناطق، بخشها و طوایف مختلف تقسیم کردهاند.
خطیب با اشاره به خودداری ارتش از رویارویی با مردم جنوب لبنان گفت: ارتش لبنان حاضر نشد در مسیری حرکت کند که برخی سیاستمداران خواهان آن بودند و با کسانی که برای دفاع از کشور، خاک و مردم خود سلاح به دست گرفتهاند، وارد درگیری شود.
وی همچنین مهمترین خطر پیش روی لبنان را شکاف داخلی طایفهای، مذهبی و منطقهای دانست و گفت این اختلافات میتواند زمینهساز پیروزی دشمن اسرائیلی شود.
خطیب بر ضرورت وحدت ملی تأکید کرد و افزود: ارتش لبنان در کنار مردم، عامل حفظ وحدت لبنان و قدرت این کشور در برابر خطر اسرائیل است.
نایبرئیس شورای عالی اسلامی شیعیان لبنان در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از رویکرد دولت در مذاکره مستقیم با اسرائیل گفت: پس از آنکه این مذاکرات نتوانست حتی یک وجب از خاک لبنان را آزاد کند، دیگر عذری برای ادامه این مسیر وجود ندارد و مسئولان باید در کنار مردم خود بایستند.
وی درباره جایگاه مقاومت نیز اظهار کرد: مقاومت یک دولت خارج از دولت نیست؛ دولت با نهادهای خود وجود دارد، اما هنگامی که حکومت از ارتش حمایت و آن را برای مقابله با دشمن مسلح نمیکند، مقاومت شکل گرفته است.
خطیب با اشاره به آزادسازی لبنان در سال ۲۰۰۰، گفت مقاومت توانست خاک لبنان را آزاد کند و ۲۵ مه به مناسبت این پیروزی به یک روز ملی تبدیل شد.
وی در پایان خواستار برگزاری گفتوگوی ملی میان همه لبنانیها شد و تأکید کرد: رئیسجمهور باید همه جریانها را برای تصمیمگیری مشترک درباره آینده کشور گرد هم آورد؛ چراکه وحدت داخلی، قدرت بزرگی در برابر دشمن است.
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