به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی شکست واشنگتن در میدان جنگ نظامی علیه ایران، وزیر خزانه داری آمریکا با تکرار لفاظی ها که نشان دهنده هویت تجاوزکارانه این کشور است، ادعا کرد که صبح دوشنبه بزرگترین حمله مالی تاریخ علیه ایران آغاز خواهد شد.

طبق نقل شبکه سی ان بی سی، در حالی که واشنگتن سالهاست رویکرد خصمانه فشار اقتصادی و تحریم‌ها علیه ملت ایران را در پیش گرفته است، اسکات بسنت در مقاله‌ روز یکشنبه در روزنامه فایننشال تایمز نوشت: «با طلوع آفتاب، روز تسویه حساب اقتصادی آغاز می‌شود. این بزرگترین تهاجم اقتصادی است که تاکنون علیه یک دشمن انجام شده است.:

وزیر خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه در مصاحبه با شبکه سی ان بی سی ادعا کرده بود که «آمریکا با سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ، جمهوری اسلامی ایران را به سمت سقوط خواهد برد.»

در حالی که کشورهای جهان از تجاوزگری و روحیه وحشی گری آمریکا مطلع هستند،‌ بسنت ادعا کرد که «دولت آمریکا از متحدان خود و سایر جهان می‌خواهد که تجارت با ایران را متوقف کنند.»

وی در ادامه ادعای خود افزود: «آمریکا از تمام قدرت خود علیه هر کسی که از این خواسته پیروی نکند، استفاده خواهد کرد.»

بسنت مدعی شد: «یا کشورها با ما هستند یا علیه ما. وقت آن است که متحدان ما و بقیه جهان تصمیم بگیرند و ما اقتصاد این حکومت را نابود خواهیم کرد.»

گفتنی است «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا ۱۹ اوت برابر با ۲۸ مرداد ماه در شبکه اجتماعی تروث سوشال خود با تکرار لفاظی‌هایش و درحالیکه در میانه مذاکرات به ایران تجاوز کرده است، ادعا کرد: هیچ‌کس بیش از من به جمهوری اسلامی ایران فرصت نداده است تا به یک توافق دست پیدا کند. متاسفانه، (البته) برای آنها، این فرصت را از دست دادند.

ترامپ که به شدت به دلیل پیامدهای تجاوز علیه ایران تحت فشار افکار عمومی مردم آمریکا و کنگره در آستانه انتخابات میاندوره‌ای قرار دارد، مدعی شد: بنابراین، امروز خردکننده‌ترین عملیات اقتصادی‌ که تاکنون علیه هر کشوری انجام شده است را اعلام می‌کنم! این یک جنگ اقتصادی و انزوای اقتصادی در مقیاسی بی‌سابقه خواهد بود.

رئیس جمهوری آمریکا در حالیکه واشنگتن سالهاست رویکرد خصمانه فشار اقتصادی و تحریم‌ها علیه ملت ایران را در پیش گرفته است، با اشاره به نبرد نورماندی و عملیات موسوم به «روز دی / D-DAY» ادعا کرد: «این یک روز - دی (تعیین کننده) اقتصادی خواهد بود و ما به همه متحدانمان نیاز داریم تا در کنار ایالات متحده آمریکا بایستند و برای منزوی کردن و شکست تهدید ایران همکاری کنند.» و «هر کشوری که به موسسات مالی، شرکت‌ها، فرودگاه‌ها و یا نهادهای دولتی خود اجازه دهد هر نوع حمایتی از ایران ارائه دهند، با پیامدهای شدید اقتصادی روبه‌رو خواهد شد.»

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز روز پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ با انتشار دو تصویر درباره عبور بدهی ملی آمریکا از مرز ۴۰ تریلیون دلار، «روز D اقتصادی» ادعایی دونالد ترامپ علیه ایران را تلاشی برای انحراف افکار عمومی از بحران اقتصادی و بدهی فزاینده آمریکا دانست و تاکید کرد تداوم سیاست‌های شکست‌خورده واشنگتن، جز شکست بیشتر و افزایش خصومت ایرانیان نتیجه‌ای نخواهد داشت.

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