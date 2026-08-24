به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس آخرین آمار سامانه گزارش تلفات وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون)، تعداد نظامیان زخمی این کشور در جنگ علیه ایران به ۷۵۶ نفر و تعداد کشته ها به ۱۸ نفر رسیده است.
طبق نقل آناتولی، سیستم تحلیل تلفات دفاعی (DCAS) نشان میدهد که از زمان آغاز جنگ (تجاوزکارانه) علیه ایران در ۲۸ فوریه، ۷۵۶ نفر از نیروهای مسلح آمریکا مجروح شدهاند.
این دادهها اکنون به دو دوره مجزا تقسیم شدهاند که نشاندهنده تغییر در وضعیت دیپلماتیک و نظامی این جنگ است.
دوره اول، با عنوان عملیات خشم حماسی شامل ۱۴ کشته و ۴۱۷ زخمی است. در میان این تلفات، هفت نفر به عنوان مرگهای خصمانه طبقهبندی شدهاند، از جمله کسانی که در حین جنگ کشته شدهاند یا بر اثر جراحات جان باختهاند. هفت مورد مرگ دیگر در این دسته ناشی از حوادث یا علل نامشخص است که در درجه اول شامل نیروی هوایی و نیروی دریایی آمریکا می شود.
دوره دوم، با عنوان عملیاتهای برون مرزی است که از ۷ ژوئیه شروع می شود و دوره پس از بیاثر شدن عملی تفاهمنامه میان واشنگتن و تهران و یک روز قبل از اعلام رسمی «پایان» آتشبس توسط دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا را دنبال میکند. این مرحله چهار مرگ خصمانه در ارتش آمریکا و ۳۴۱ نیروی مجروح را ثبت کرده است.
نیروی زمینی ارتش آمریکا با ۱۱ کشته و ۵۸۹ زخمی در هر دو بخش گزارششده، سنگینترین تلفات در این جنگ را متحمل شده است.
گفتنی است ایالات متحده آمریکا از ۱۶ تیر ۱۴۰۵ (هفتم جولای ۲۰۲۶) در پی ادعای حمله به تعدادی از شناورهای عبوری از جنوب تنگه هرمز با نقض تفاهمنامه اسلام آباد به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور، بار دیگر نه تنها حملات تجاوزکارانه علیه ایران را از سر گرفته، بلکه محاصره دریایی را نیز از ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه ۲۳ تیرماه مجددا آغاز کرده است.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در حاشیه اجلاس سران ناتو در آنکارا اعلام کرد که دیگر تفاهمی با ایران وجود ندارد و آتشبس به پایان رسیده است.
با از سرگیری تجاوز نظامی ایالات متحده آمریکا علیه ایران و پاسخهای تدافعی جمهوری اسلامی ایران به پایگاههای آمریکا که مبدا این حملات بودند، بار دیگر کانون توجه جهانی به تنگه هرمز به عنوان مرکز مناقشه جدید میان ایران و آمریکا جلب شده است.
واشنگتن با ادعای دفاع از «آزادی کشتیرانی» حضور و نقش خود را در منطقه توجیه میکند، در حالی که ایران تاکید دارد امنیت تنگه هرمز باید بر پایه همکاری کشورهای ساحلی و بدون مداخله نظامی قدرتهای خارجی تامین شود.
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