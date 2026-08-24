اقدام رییس مجلس عراق خواسته یا ناخواسته بازی در زمین مخالفان وحدت امت اسلامی است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دستیار رئیس مجلس در امور بین الملل با رد برخی ادعاها درباره همراهی آقای قالیباف با نام تحریف شده خلیج فارس در سفر به عراق، گفت: این ادعاها درست نیست و آقای قالیباف در اظهارات خود بر نام شناخته شده و تاریخی خلیج فارس تاکید کردند.

ابوالفضل عموئی با اشاره به اینکه که برخی نشانه ها حاکی از برنامه ای است که از نزدیکی بین ایران و عراق پس از تشییع پرشکوه پیکر امام شهید انقلاب و موفقیت سفر دکتر قالیباف نگران است و تلاش می کند با حاشیه سازی مانع این روند شود، یادآور شد: در جلسه مذکور آقای قالیباف بر نام تاریخی خلیج فارس تاکید کرد و گفت شما هم نباید درگیر این بحث‌ها شوید و ما باید دغدغه اصلی مان مقابله با دشمنان مشترک ایران و عراق باشد.

دستیار رئیس مجلس در امور بین الملل افزود: بنظر می رسد بعد از تشییع باشکوه و تاریخی پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در عراق، نزدیکی دولت ملت و دوکشور به یکدیگر بیشتر و مستحکم‌تر شد، در سفر دکتر قالیباف به عراق نیز شاهد بودیم که کاربران فضای مجازی عراق هشتگ «اخوتنا قوتنا» (برادری ما، قدرت ماست) را برجسته کردند و تبدیل به ترند این کشور شد.

وی تاکید کرد: روند نزدیک شدن ملت های ایران و عراق در حقیقت به معنی شکست پروژه ای بود که برخی دولت های عربی آن را در عراق دنبال می کردند، لذا ادامه دادن این مسئله توسط رییس مجلس عراق خواسته یا ناخواسته ضربه به وحدت امت اسلام و بازی در زمین مخالفان امت اسلامی است.

عمویی خاطرنشان کرد: البته همانطور که آقای دکتر قالیباف در مراسم اربعین امام شهید در کربلا گفتند هر قدمی که دشمنان دو کشور برای دور کردن ما از همدیگر برداشتند ما دو قدم به هم نزدیک تر شده‌ایم.

.........................

پایان پیام/ 167