به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مدیر اطلاع‌رسانی سازمان الحشد الشعبی عراق با اشاره به تحولات این کشور در دو دهه گذشته اظهار داشت که عراق دوره‌هایی از اشغال توسط نیروهای آمریکایی، القاعده و داعش را پشت سر گذاشته و شرایط حاکم بر کشور در مقاطع مختلف، زمینه شکل‌گیری و حضور گروه‌های مسلح را فراهم کرده است.

«مهند العقابی» در گفت‌وگو با المیادین با بیان اینکه برخورد با این مسائل باید در چارچوبی علمی صورت گیرد، گفت: گاهی اوقات یک گروه مسلح را به‌عنوان یک سرمایه ملی و بخشی از جناح مقاومت در نظر می‌گیریم.

وی با اشاره به وضعیت جامعه شیعه عراق پیش از سال ۲۰۰۳ افزود: جامعه شیعه در آن دوره با سرکوب، به حاشیه رانده شدن و برخوردهای سخت‌گیرانه مواجه بود. پس از سال ۲۰۰۳ نیز، با توجه به اشغال عراق توسط نیروهای خارجی، بخشی از این جامعه در مسیر ملی‌گرایی قرار گرفت.

العقابی ادامه داد که در پی این تحولات، گروه‌های مسلح در میان طیف‌های مختلف جامعه عراق، از جمله شیعیان، شکل گرفتند؛ گروه‌هایی که امروز از آنها با عنوان «گروه‌های مقاومت» یاد می‌شود.

به گفته وی، گروه‌های مقاومت اکنون بخشی از صحنه سیاسی و اجتماعی عراق هستند و هویت و اسامی آنها نیز شناخته شده است. اکثریت این گروه‌ها وارد فرآیند سیاسی شده‌اند و شاید تنها یک گروه باشد که حضور سیاسی ندارد.

مدیر اطلاع‌رسانی الحشد الشعبی تصریح کرد که گفت‌وگو باید درباره گروه‌هایی صورت گیرد که صرفاً به موجودیت سلاح و حفظ آن باور دارند. وی افزود: تمامی گروه‌ها دارای مقرهای رسمی هستند، نیروهای امنیتی از وجود این مقرها اطلاع دارند و فعالیت آنها نیز آشکار است؛ بنابراین مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد.

الحشد الشعبی؛ نهادی برآمده از مقاومت

العقابی در ادامه، شکل‌گیری الحشد الشعبی را نتیجه فتوای مرجع عالی دینی، آیت‌الله سید علی سیستانی، دانست و گفت که هسته اولیه و اصلی این سازمان را گروه‌های مقاومت تشکیل دادند.

وی توضیح داد که پیش از صدور این فتوا، گروه‌های مقاومت در منزل حاج ابومهدی المهندس، از چهره‌های برجسته مقاومت، گرد هم آمدند و پس از این نشست، فتوای مرجعیت صادر شد.

وی افزود: اساس شکل‌گیری الحشد الشعبی، گروه‌های مقاومت بودند و تمامی افرادی که به‌عنوان فرمانده در الحشد حضور داشتند، با گروه‌های مقاومت ارتباط داشتند.

العقابی با تأکید بر این پیشینه گفت که الحشد الشعبی از دل گروه‌های مقاومت بیرون آمده است، اما اکنون به یک نهاد دولتی تبدیل شده و از دستورات و دستورالعمل‌های رسمی تبعیت می‌کند.

وی ادامه داد: مصلحت است که قوانین وجود داشته باشد و نظام و نهادهای نظامی منضبط، تحت یک پرچم و یک فرماندهی واحد فعالیت کنند.

این مقام عراقی درباره جایگاه فالح الفیاض، رئیس سازمان الحشد الشعبی، نیز گفت که وی از مدت‌ها پیش و حتی پیش از تأسیس این سازمان با گروه‌های مقاومت روابط دوستانه داشته است.

العقابی تصریح کرد که الفیاض بر گروه‌های مقاومت سلطه‌ای ندارد و تنها بخش مربوط به الحشد الشعبی تحت فرمان وی قرار دارد. به گفته وی، الفیاض نخستین فردی بود که نام «الحشد الشعبی» را اعلام کرد و ریاست این سازمان را نیز بر عهده گرفت.

وی افزود که الفیاض بخش مهمی از الحشد محسوب می‌شود و مدیریت افرادی را که به این سازمان وابسته هستند، بر عهده دارد.

العقابی در عین حال تأکید کرد که گروه‌های مقاومت دارای فرماندهی‌های مستقل خود هستند و از فرماندهی‌های مربوط به خود تبعیت می‌کنند. وی گفت: ما موظف به حفظ کشور و روند سیاسی هستیم و این مهم‌ترین چارچوب است.

«از افراد مشخص یا یک رویکرد خاص تبعیت نمی‌کنیم»

مدیر اطلاع‌رسانی الحشد الشعبی عراق با تأکید بر جایگاه این سازمان در ساختار کنونی کشور گفت: الحشد الشعبی بخشی از وضعیت موجود در عراق است و هر اقدامی را که به مصلحت کشور باشد، انجام می‌دهد. ما از افراد مشخص، یک رویکرد خاص یا یک وضعیت معین تبعیت نمی‌کنیم.

وی همچنین اعلام کرد که الحشد الشعبی امروز هدف نهادهای متخاصمی قرار دارد که همواره تلاش کرده‌اند هر عنصر قدرتمندی را در عراق هدف قرار دهند.

العقابی در واکنش به حمله اخیر به مقرهای الحشد الشعبی گفت: این حمله مضحک است؛ چراکه قاتل و اصل جنایت رها شده و بحث به جزئیاتی درباره اینکه آیا الحشد از این موضوع اطلاع داشته یا نداشته، کشیده شده است.

وی افزود: ما همواره خود را نیروی پشتیبان و تکیه‌گاه نیروهای ارتش و پلیس معرفی کرده‌ایم.

العقابی با اشاره به کارنامه الحشد الشعبی در مقابله با تروریسم گفت: ما دستاوردهایی داشتیم. داعش را شکست دادیم، شهدای بسیاری دادیم و بخش عمده فرماندهی ما نیز به شهادت رسید.

وی در ادامه به نگرانی گروه‌های مسلح در عراق درباره آینده حضور طرف مقابل اشاره کرد و گفت: گروه‌هایی که در عراق سلاح در اختیار دارند، نگرانی‌هایی درباره طرف مقابل دارند؛ از جمله اینکه ممکن است طرف مقابل از عراق خارج نشود.

العقابی همچنین تأکید کرد که سپتامبر موعد مشخصی نیست و روند سازماندهی انجام خواهد شد.

«آنچه آمریکا درخواست می‌کند، اجرا نمی‌کنیم»

مدیر اطلاع‌رسانی الحشد الشعبی در بخش دیگری از اظهارات خود با رد هرگونه تبعیت عراق از آمریکا گفت: ما ایالت یا بخشی تابع آمریکا نیستیم و آنچه را آمریکا درخواست می‌کند، اجرا نمی‌کنیم.

وی در عین حال تصریح کرد که عراق می‌تواند در تفاهم‌ها و برقراری ثبات در منطقه نقش داشته باشد.

العقابی افزود: ما همواره در حال رصد اوضاع هستیم و همیشه در سطح بالایی از آمادگی قرار داریم. این وظیفه ماست و ما در چارچوب دولت و حکومت فعالیت می‌کنیم.

وی در پایان با اشاره به نقش جمهوری اسلامی ایران در تأمین امنیت عراق اظهار داشت: اگر جمهوری اسلامی ایران نبود، امنیتی در عراق وجود نداشت.

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