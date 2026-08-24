به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سید حسن فضلالله نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان، عصر یکشنبه یکم شهریور ۱۴۰۵ با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد.
نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان در این دیدار با ابلاغ سلامهای شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزبالله لبنان، از دفاع حماسی ملت شجاع ایران علیه تجاوز نظامی آمریکایی-صهیونیستی و همچنین دیپلماسی مقتدرانه ایران تجلیل کرد و آن را موجب تثبیت اقتدار جمهوری اسلامی ایران و مایه مباهات دوستان ایران و همه مردم منطقه و آزادگان جهان دانست.
فضلالله همچنین گزارشی از آخرین شرایط لبنان و تداوم تجاوز و اشغالگری رژیم صهیونیستی علیه این کشور ارائه کرد.
وی با قدردانی از حمایتهای جمهوری اسلامی ایران از مردم لبنان بهخصوص تلاشهای سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در حمایت از مردم و مقاومت لبنان در روندهای دیپلماتیک، بر ضرورت اقدام منسجم و قاطع کشورهای اسلامی برای مقابله با توسعهطلبی و جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان، غزه و کرانه باختری تاکید کرد.
در این دیدار وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با تمجید از مقاومت و ایستادگی شرافتمندانه مردم لبنان در برابر تجاوزات وحشیانه رژیم صهیونیستی، بر حمایت همهجانبه جمهوری اسلامی ایران از مردم لبنان در دفاع از تمامیت سرزمینی، عزت و حاکمیت ملی این کشور تاکید کرد.
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