دولت موقت سوریه دیدار الشیبانی با رئیس موساد را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع دیپلماتیک در وزارت امور خارجه و مهاجران سوریه دیدار وزیر امور خارجه این کشور با رئیس موساد که روز یکشنبه در اردن انجام شد را تایید کرد.

یک منبع دیپلماتیک در وزارت امور خارجه و مهاجران سوریه در گفت وگو با خبرگزاری رسمی این کشور (سانا) گفت که یک هیات عالی رتبه سوری شامل روسای اطلاعات عمومی و نظامی به ریاست «اسعد حسن الشیبانی» وزیر امور خارجه و مهاجران روز یکشنبه با یک هیات عالی رتبه اسرائیلی دیدار کرد.

به گفته وی، این دیدار با میانجیگری آمریکا و میزبانی اردن به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها و حمایت از ثبات در سوریه و منطقه انجام شد.

این منبع با بیان اینکه این دیدار پس از بمباران اخیر خاک سوریه توسط رژیم اسرائیل و افزایش تنش‌ها در جنوب سوریه برگزار شد، افزود:‌ مذاکرات بر ایجاد سازوکارهای عملی برای توقف تجاوزات و عملیات دستگیری‌ها و بمباران اسرائیل و احیای روند مذاکرات با هدف دستیابی به یک توافق امنیتی که بتواند اساس یک توافق جامع‌تر در آینده را پایه ریزی کند، متمرکز بود.

به گفته وی، در این دیدار، طرف سوری تاکید کرد که سوریه یک کشور مستقل است و حق کامل برای بازسازی و توسعه ارتش ملی خود و تعیین ائتلاف ها و مشارکت‌های خود مطابق با منافع ملی را دارد.

این منبع افزود که هیات سوری بر مخالفت با هرگونه ترتیبات یا سازوکاری که این حقوق حاکمیتی را محدود کند، تاکید کرد.

وی با بیان اینکه «طرف سوری بار دیگر بر موضع قاطع خود مبنی بر اینکه بلندی‌های جولان اشغالی، خاک سوریه است، تاکید کرد»، افزود که بحث در مورد وضعیت نهایی و مسیر دستیابی به آن در این مرحله زود است.

منبع دیپلماتیک در وزارت امور خارجه و مهاجران سوریه تاکید کرد که اولویت فوری، عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی به خطوط قبل از ۸ دسامبر ۲۰۲۴ و فعال‌سازی مجدد و اجرای کامل توافق‌نامه عدم درگیری ۱۹۷۴ است.

به گفته وی، در این گفت وگوها همچنین در مورد اهمیت حمایت از ثبات سوریه و حفظ امنیت منطقه‌ای از جمله تلاش‌ها برای کاهش شکاف بین ترکیه و رژیم اسرائیل و اطمینان از عدم سرایت تنش موجود بین ۲ کشور به خاک سوریه، بحث و تبادل نظر شد.

طبق گفته این منبع، این جلسه بر برداشتن گام‌های عملی برای کاهش تنش‌ها و همزمان بررسی راه‌های بازگشت به میز مذاکره متمرکز بود و دمشق تاکید کرد که هرگونه ترتیبات امنیتی باید به حاکمیت، تمامیت ارضی و حقوق حاکمیتی سوریه احترام بگذارد.

پیشتر ۲ منبع آگاه به خبرگزاری فرانسه گفته بودند که وزیر امور خارجه سوریه روز یکشنبه در اردن با رئیس سازمان جاسوسی رژیم اسرائیل (موساد) دیدار کرده است.

یک منبع دیپلماتیک و یک منبع دولتی سوریه که خواستند نامشان فاش نشود به خبرگزاری فرانسه گفته بودند که در این دیدار «اسعد شیبانی»‌ وزیر امور خارجه دولت موقت سوریه و «رومن گافمن»‌ رئیس موساد، در مورد مسائلی از جمله ایجاد یک اتاق عملیات ویژه تحت نظارت آمریکا به منظور جلوگیری از هرگونه درگیری بین سوریه و اسرائیل یا بین اسرائیل و ترکیه در داخل خاک سوریه، گفت وگو کردند.

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