به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در گفتوگویی با فاکسنیوز گفت: انتظار داریم به زودی وارد مرحله جدیدی از جنگ با ایران شویم. ما به تلاشهای خود برای پایان دادن به این جنگ ادامه خواهیم داد.
مایک جانسون بدون اشاره به بدعهدیهای چندین دهه ایالات متحده در معاهدات و قراردادهای بینالمللی گفت: نمیتوان به ایرانیها در پای میز مذاکره اعتماد کرد.
این مقام آمریکایی با تکرار مواضع زیادهخواهانه رئیسجمهور ایالات متحده افزود: جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای هدف تمامی دولتهای پیشین آمریکا بوده و دونالد ترامپ به این هدف دست یافته است.
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