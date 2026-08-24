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رئیس مجلس نمایندگان آمریکا: به زودی وارد مرحله جدیدی از جنگ با ایران می‌شویم/ نمی‌توان به ایرانی‌ها اعتماد کرد!

۲ شهریور ۱۴۰۵ - ۰۷:۵۹
کد مطلب: 1856298
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا: به زودی وارد مرحله جدیدی از جنگ با ایران می‌شویم/ نمی‌توان به ایرانی‌ها اعتماد کرد!

مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در اظهاراتی بدون اشاره به بدعهدی‌های چندین دهه ایالات متحده در معاهدات و قراردادهای بین‌المللی گفت: نمی‌توان به ایرانی‌ها در پای میز مذاکره اعتماد کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در گفت‌وگویی با فاکس‌نیوز گفت: انتظار داریم به زودی وارد مرحله جدیدی از جنگ با ایران شویم. ما به تلاش‌های خود برای پایان دادن به این جنگ ادامه خواهیم داد.

مایک جانسون بدون اشاره به بدعهدی‌های چندین دهه ایالات متحده در معاهدات و قراردادهای بین‌المللی گفت: نمی‌توان به ایرانی‌ها در پای میز مذاکره اعتماد کرد.

این مقام آمریکایی با تکرار مواضع زیاده‌خواهانه رئیس‌جمهور ایالات متحده افزود: جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای هدف تمامی دولت‌های پیشین آمریکا بوده و دونالد ترامپ به این هدف دست یافته است.

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