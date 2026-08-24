کویت حق رأی شهروندان دارای تابعیت را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ امیر کویت دو سال پس از انحلال پارلمان و آغاز کمپین گسترده برای لغو تابعیت، فرمانی صادر کرد که حق رأی کویتی‌های دارای تابعیت این کشور را لغو می‌کند.

خبرگزاری رسمی کویت (کونا) گزارش داد که مشعل الاحمد الجابر الصباح، امیر فرمانی صادر کرده است که برخی از مفاد قانون تابعیت کویت را اصلاح می‌کند. این اصلاحیه بند جدیدی به ماده ۷ اضافه می‌کند که تصریح می‌کند به کسانی که تابعیت کویت را از طریق اعطای تابعیت به دست آورده‌اند، حق رأی دادن، نامزدی برای مناصب یا انتصاب در هیچ نهاد پارلمانی داده نمی‌شود.

پیش از این، این قانون به شهروندان دارای تابعیت کویت اجازه می‌داد پس از ۳۰ سال از کسب تابعیت، رأی دهند، اما آنها را از نامزدی برای مناصب یا انتصاب در نهادهای پارلمانی منع می‌کرد.

این تصمیم تقریباً دو سال پس از انحلال مجلس ملی و تعلیق برخی از مواد قانون اساسی و در بحبوحه کمپین گسترده‌ای که توسط مقامات کویتی در سال ۲۰۲۴ برای لغو تابعیت ده‌ها هزار نفر آغاز شد، اتخاذ گردید.

مقامات لغو تابعیت را به عنوان بخشی از اصلاحات به رهبری امیر توجیه کردند. این کمپین موارد مختلفی از جمله تابعیت دوگانه و اخذ تابعیت به صورت غیرقانونی یا با استفاده از اسناد جعلی را هدف قرار داد.

مقامات همچنین روند تابعیت از طریق ازدواج را که قبلاً برای زنان در دسترس بود، متوقف کردند. طبق گزارش‌های این کمپین، این امر منجر به لغو تابعیت از همه زنانی شد که از سال ۱۹۸۷ آن را از طریق ازدواج به دست آورده بودند.

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