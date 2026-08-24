به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، با اشاره به سیاست واشنگتن در قبال ایران مدعی شد جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای، «هدف اصلی و اساسی» حضور آمریکا در خاورمیانه است.

ونس در گفت‌وگو با نیوزمکس ادعا کرد آمریکا ابزارهای مختلفی برای مقابله با ایران در اختیار دارد که برخی از آنها قاطعانه و برخی دیگر اقتصادی هستند.

او همچنین تهدید کرد واشنگتن می‌تواند تهران را بابت تلاش برای مختل کردن تجارت نفت و گاز «هزینه‌دار» کند.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد با وجود تلاش‌های ایران برای بستن تنگه هرمز، آمریکا همچنان قادر است روزانه بین 7 تا 15 میلیون بشکه نفت را از این مسیر خارج کند.

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