به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، با اشاره به سیاست واشنگتن در قبال ایران مدعی شد جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هستهای، «هدف اصلی و اساسی» حضور آمریکا در خاورمیانه است.
ونس در گفتوگو با نیوزمکس ادعا کرد آمریکا ابزارهای مختلفی برای مقابله با ایران در اختیار دارد که برخی از آنها قاطعانه و برخی دیگر اقتصادی هستند.
او همچنین تهدید کرد واشنگتن میتواند تهران را بابت تلاش برای مختل کردن تجارت نفت و گاز «هزینهدار» کند.
معاون رئیسجمهور آمریکا مدعی شد با وجود تلاشهای ایران برای بستن تنگه هرمز، آمریکا همچنان قادر است روزانه بین 7 تا 15 میلیون بشکه نفت را از این مسیر خارج کند.
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