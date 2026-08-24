سفر وزیر خارجه عمان به تهران

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در گفتگو با خبرنگاران از سفر سید بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه سلطنت عمان به تهران خبر داد.
به گفته اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، سفر البوسعیدی برای روز سهشنبه ۳ شهریور برنامهریزی شده و قرار است وزیر امور خارجه عمان در این سفر با سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و درباره موضوعات دوجانبه و منطقهای رایزنی کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد، این سفر در راستای تقویت همکاریهای دوجانبه ایران-عمان و نیز ادامه مشورتهای مستمر سیاسی بین دو طرف، بهعنوان دو کشور ساحلی تنگه هرمز، برای کمک به تقویت صلح و امنیت در منطقه صورت میگیرد.
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