عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان راهی ایران شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع دیپلماتیک گفت که فیلد مارشال سید عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان برای دیدار با مقامهای بلندپایه جمهوری اسلامی ایران دقایقی قبل اسلامآباد را به مقصد تهران ترک کرد.
این منبع دیپلماتیک در اسلامآباد گفت که عاصم منیر ساعاتی قبل اسلامآباد را به مقصد تهران ترک کرده است.
وی افزود که سناتور سید محسن رضا نقوی وزیر کشور پاکستان در این سفر عاصم منیر را همراهی می کند.
«اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه روز گذشته اول شهریور در گفتوگو با خبرنگاران از سفر فیلد مارشال«عاصم منیر»فرمانده ارتش پاکستان به تهران خبر داد.
بقائی تصریح کرد: این سفر در راستای تقویت همکاریهای دوجانبه ایران-پاکستان و نیز ادامه مساعی جمیله این کشور برای کمک به تقویت صلح و امنیت در منطقه صورت میگیرد. عاصم منیر در این سفر با مقامهای ارشد کشورمان دیدار و گفتوگو خواهد کرد.
عاصم منیر که رهبری ماموریت وساطت بین ایران و آمریکا را برعهده دارد، اولین سفر خود برای پیشبرد میانجی گری را در روز ۲۶ فرودین انجام داد. وی سپس روز اول خرداد مجددا به تهران سفر کرد و دیدارهایی با مقامهای بلندپایه کشورمان از جمله دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران انجام داد.
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