به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین رونمایی از نرم‌افزار جامع و پژوهش‌محور «دانشنامه صحیفه سجادیه»، از جدیدترین دستاوردهای مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)، با سخنرانی خطیب توانا حجت‌الاسلام والمسلمین استاد حسین انصاریان در مشهد مقدس برگزار می‌شود.

این اثر فاخر دیجیتالی در راستای بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در مسیر ترویج معارف اهل‌بیت (علیهم‌السلام) و تسهیل پژوهش‌های محققان، طلاب و پژوهشگران علوم اسلامی پیرامون ادعیه و آموزه‌های والای امام سجاد (ع) تولید شده و هم‌زمان با حلول ماه ربیع‌الاول و ایام میلاد مسعود پیامبر رحمت، حضرت محمد مصطفی (ص)، رونمایی خواهد شد.

این مراسم با همکاری مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خراسان برگزار می‌شود و از تمامی اساتید، طلاب، دانشجویان و عموم علاقه‌مندان به معارف قرآن و عترت جهت شرکت در این محفل علمی و معنوی دعوت به عمل آمده است.

جزئیات و زمان‌بندی مراسم:

سخنران ویژه: حجت‌الاسلام والمسلمین استاد حسین انصاریان.

زمان برگزاری: چهارشنبه، ۴ شهریور ۱۴۰۵ — ساعت ۷:۳۰ صبح

مکان: مشهد مقدس، جوار مضجع شریف حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع)، دانشگاه علوم اسلامی رضوی

پخش زنده اینترنتی:

در صورت فراهم بودن شرایط، علاقه‌مندان و پژوهشگرانی که امکان حضور مستقیم ندارند، می‌توانند این مراسم را به‌صورت برخط از طریق درگاه https://live.noorsoft.org مشاهده نمایند.

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