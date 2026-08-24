به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر امور خارجه کانادا ضمن اشاره به پیامدهای حقوقی، مالی و اعتباری فعالیتهای مرتبط با شهرکهای صهیونیستنشین، از شرکتهای کانادایی خواست از مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در فعالیتهایی که به این شهرکها مرتبط است، اجتناب کنند.
آنیتا آناند به شرکتهای کشورش درباره خطرات تعامل با فعالیتهای تجاری مرتبط با شهرکهای صهیونیستنشین بهویژه خطرات حقوقی، مالی و خطرات مربوط به اعتبار و وجهه شرکتها هشدار داد.
بر اساس گزارش وبگاه عربی ۲۱، آناند در ادامه تصریح کرد دولت کانادا به شرکتها توصیه میکند در هیچگونه فعالیتی که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم از شهرکهای اسرائیلی یا اقدامات خشونتآمیز مرتبط با آنها حمایت میکند یا انجام آنها را تسهیل میکند، مشارکت نکنند.
وی همچنین خاطرنشان کرد که کانادا، شهرکهای صهیونیستنشین در کرانه باختری و قدس اشغالی را بر اساس قوانین بینالمللی غیرقانونی میداند.
وزیر امور خارجه کانادا از شرکتهای کانادایی خواست از فعالیتهای اقتصادی و مالی مرتبط با این شهرکها اجتناب کنند.
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