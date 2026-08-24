تردد در هرمز تک رقمی است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که معاون رئیسجمهور آمریکا از عبور روزانه ۱۵ میلیون بشکه نفت از هرمز میگوید، دادههای ردیابی دریایی از عبور تنها ۴ کشتی در روز یکشنبه حکایت دارد.
بررسی همزمان دادههای رویترز، الجزیره و مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس نشان میدهد که در ۴۸ ساعت گذشته، تردد کشتیهای تجاری در هر دو جهت تنگه به پایینترین سطح ممکن رسیده و تعداد آنها تکرقمی بوده است.
همزمان با ادعای دیروز جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، مبنی بر عبور روزانه بین ۷ تا ۱۵ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز و انتشار گزارشهایی از سوی رسانههایی مانند اکسیوس درباره ایجاد یک کریدور دریایی تحت حمایت آمریکا، دادههای ردیابی دریایی و گزارشهای مستقل تصویر کاملاً متفاوتی را از وضعیت تردد در این آبراه استراتژیک ترسیم میکنند.
خبرگزاری رویترز امروز دوشنبه به نقل از دادههای ردیابی دریایی گزارش داد در طول دو روز گذشته کمتر از ۲۰ فروند کشتی تجاری از تنگه عبور کردهاند که این رقم در روز یکشنبه به تنها ۴ فروند کاهش یافته است، رقمی که در مقایسه با میانگین ۱۳۰ فروندی پیش از جنگ، بیانگر کاهشی بیش از ۹۰ درصدی در ترددهاست
شبکه الجزیره نیز امروز دوشنبه گزارش داد به دنبال تهدیدهای رسمی ایران مبنی بر ممانعت از عبور نفتکشها در صورت همکاری کشورهای همسایه با تحریمهای آمریکا، نقشه تردد دریایی در تنگه هرمز در دو روز گذشته دستخوش تغییرات اساسی شده است.
بر اساس گزارش الجزیره که با استناد به دادههای ملاحظهشده از ابتدای روز شنبه تا دیروز یکشنبه ۲۳ آگوست تنظیم شده، از مجموع کشتیهای عبوری در این مدت، تنها ۵ فروند نفتکش و ۳ فروند نفتکش گاز ثبت شده است.
الجزیره در ادامه به تمایز میان دو مسیر عبوری نیز اشاره کرده و توضیح داده که در مسیر اصلی تنگه هرمز که از داخل آبهای ایران و عمان میگذرد، همین تعداد نفتکش تردد داشتهاند، هرچند این تعداد در مقایسه با وضعیت عادی بسیار ناچیز است، اما در مسیر موسوم به کریدور عمانی که آمریکاییها با ادعای حفاظت نظامی از آن سعی در ترغیب نفتکشها به عبور از این مسیر دارند، دادهها نشان میدهد که در دو روز اخیر هیچ نفتکشی از این کریدور عبور نکرده و تردد در آن تنها به چند فروند کشتی باری محدود بوده که بیشتر آنها نیز هویت و مقصد خود را مخفی کردهاند.
این تفاوت آشکار میان دو مسیر، نشان میدهد که کریدور تحت حمایت آمریکا نتوانسته است نفتکشها را به خود جذب کند و آنها یا از مسیر اصلی با احتیاط عبور کردهاند یا با خاموش کردن دستگاه موقعیتیاب خود، از ثبت هویت و محموله خود جلوگیری کردهاند.
در همین حال مؤسسه کپلر اعلام کرده که با وجود اینکه از اواسط ژوئیه تاکنون هیچ نفتکش غولپیکری حامل محمولههای نفتی ایران از تنگه هرمز عبور نکرده است، اما خاموشکردن سیستم موقعیتیاب توسط بسیاری از کشتیها، ردیابی دقیق صادرات واقعی را با مشکل مواجه میسازد.
الجزیره در ادامه گزارش خود آورده که محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، با اشاره به جنگ اقتصادی آمریکا، اعلام کرده که تهران اجازه عبور حتی یک قطره نفت از تنگه هرمز یا خلیجفارس را نخواهد داد و تأکید کرده که در دو ماه گذشته حدود ۷۰ میلیون بشکه نفت صادرات داشته است.
این آمار در حالی منتشر میشود که بازار جهانی نفت نیز واکنش مثبتی به این تحولات نشان داده و قیمت نفت برنت در معاملات امروز دوشنبه به نزدیک ۹۴ دلار در هر بشکه صعود کرده است، تحلیلی که گویای آن است که فعالان بازار، کاهش تردد را واقعی ارزیابی کرده و احتمال تداوم این روند را در محاسبات خود لحاظ کردهاند.
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