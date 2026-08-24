به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ تورهان چومِز، نایب‌رئیس فراکسیون پارلمانی حزب «خوب»، از مقامات دولتی خواست تا با مداخله در روند فعالیت‌های کشتیرانی تجاری میان ترکیه و اسرائیل، مانع از ادامه این سفرها شوند. وی با ارائه مستنداتی توضیح داد که برخی کشتی‌ها از بندر «آمبارلی» به مقصد بندر «اشدود» حرکت کرده و کشتی‌های دیگری نیز از بندر «اسکندرون» به سوی «حیفا» رهسپار شده‌اند.

این درخواست در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر در ماه مه ۲۰۲۴، وزارت بازرگانی ترکیه در واکنش به جنگ در نوار غزه، تصمیم به توقف کامل تبادلات تجاری با اسرائیل گرفت و ازسرگیری آن را مشروط به ورود منظم کمک‌های بشردوستانه به این منطقه اعلام کرد.

چومِز پیش‌تر نیز در اظهارات خود اشاره کرده بود که برخی محموله‌ها همچنان از طریق مسیرهای غیرمستقیم به بنادر اسرائیل می‌رسند. بر اساس این گزارش، کشتی‌ها با تغییر مقاصد اعلامی یا توقف در بنادر کشورهای ثالث از جمله یونان و رومانی، مسیر خود را به سمت بنادر اسرائیل نهایی می‌کنند.

این تحولات در بستری از تنش‌های فزاینده سیاسی میان آنکارا و تل‌آویو جریان دارد که بخشی از آن متأثر از تحولات سوریه و گزارش‌ها درباره حملات اسرائیل به مواضع مرتبط با ترکیه است.

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