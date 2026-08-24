به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس شعبه ۵۵ دادگاه امور بین‌الملل با تشریح روند اجرای حکم پرونده دادخواهی ۷۷۱ بیمار پروانه‌ای علیه دولت آمریکا، از توقیف نفتکش و فروش محموله نفت متعلق به آمریکا در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: وجه حاصل از فروش این محموله به حساب قوه قضاییه واریز و دستورهای قضایی لازم برای توزیع آن صادر شده است.

قاضی مجید حسین زاده روز دوشنبه در وقت فوق‌العاده دادگاه با تشریح روند رسیدگی و اجرای حکم این پرونده اظهار کرد: این پرونده با دادخواهی ۷۷۱ نفر از بیماران پروانه‌ای کشور و با پیگیری نهاد مردمی «خانه ای‌بی» علیه دولت آمریکا و مسئولان این کشور، با خواسته مطالبه خسارات مادی، معنوی و تنبیهی ناشی از اعمال تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی و ممانعت از دسترسی به پانسمان‌ها و اقلام دارویی تشکیل شد.

وی افزود: پس از رسیدگی‌های جامع، رأی قطعی صادر و پس از ابلاغ قانونی و اعاده نسخه اجراییه، تمامی تشریفات قانونی آن به مرحله اجرا درآمد.

توقیف و فروش محموله نفتی آمریکا برای جبران خسارت بیماران

رئیس شعبه ۵۵ امور بین‌الملل دادگستری تهران با اشاره به فرایند اجرای حکم تصریح کرد: در راستای اجرای رأی دادگاه، یک فروند نفتکش در سال ۱۴۰۲ در خلیج فارس توقیف شد و پس از احراز قطعیت تعلق محموله نفتی آن به دولت آمریکا، محموله مطابق مقررات قانونی تخلیه، کشتی آزاد و عواید حاصل از فروش نفت مستقیماً به حساب قوه قضاییه واریز شد.

وی ادامه داد: دادگاه در مقام اجرای حکم و با رعایت کامل موازین قانونی و قانون اجرای احکام مدنی، دستور توزیع این وجوه را به مرجع ذی‌صلاح صادر کرد. بر این اساس، نهاد مردمی «خانه ای‌بی» مکلف شده است تحت نظارت کامل دستگاه قضا و ضابطان، نسبت به واریز مبلغ ۲ میلیارد تومان به حساب هر یک از بیماران پروانه‌ایِ دادخواه در این پرونده اقدام کرده و گزارش رسمی فرایند توزیع را به دادگاه ارائه دهد.

مستندات دادگاه درباره نقض صریح حقوق بشر توسط آمریکا

قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده با تأکید بر انجام استعلامات و بررسی‌های دقیق در جریان دادرسی گفت: دادگاه برای کشف حقیقت و بررسی نقش مستقیم تحریم‌ها در عدم دسترسی بیماران به دارو، مستندات مکتوب و متعددی را از مراجع گوناگون داخلی، بین‌المللی، پزشکی قانونی و نهادهای مردم‌نهاد جمع‌آوری کرد.

وی افزود: در جریان رسیدگی محرز شد که وزارت خزانه‌داری آمریکا با ایجاد ارعاب و اعمال تحریم‌های سنگین، شرکت‌های دارویی و سازندگان پانسمان‌های ویژه را مستقیماً یا از طریق انسداد تراکنش‌های مالی، از ارسال دارو و اقلام درمانی به ایران منع کرده است؛ این اقدام مصداق بارز نقض حق بنیادین دسترسی به سلامت و درمان به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق بشر محسوب می‌شود.

قاضی حسین زاده گفت: دادگاه حقوقی تهران در قالب دادنامه‌ای مستدل و مفصل در بیش از ۱۰۰ صفحه، اقدام غیرانسانی و غیرقانونی دولت آمریکا را احراز و حکم به جبران خسارات وارده صادر کرد.

تداوم پرداخت غرامت به سایر بیماران از جمله بیماران تالاسمی

رئیس شعبه ۵۵ دادگاه بین‌الملل تهران با تأکید بر استمرار روند احقاق حقوق شهروندان آسیب‌دیده از تحریم‌ها خاطرنشان کرد: این اقدام برای نخستین بار و با رعایت اصل بی‌طرفی و دادرسی منصفانه برای جبران حداقل خسارات وارده به بیماران پروانه‌ای انجام شد. این سلسله اقدامات ادامه خواهد داشت و در مراحل بعدی، مطالبات بیماران تالاسمی و سایر بیمارانی که علیه تحریم‌های غیرقانونی آمریکا دادخواست داده‌اند، به ترتیب اولویت از محل توقیف و فروش اموال مربوط به آمریکا پرداخت خواهد شد.

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