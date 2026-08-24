به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله محمود رجبی عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور و رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، در پیامی به مناسبت اربعین تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب، آن را سرآغاز حیات مجدد اسلام و خیزش امت اسلامی و شتاب گرفتن حرکت به سوی تمدن نوین اسلامی دانست و از مسئولان خواست بیش از هر زمان دیگر به نقش تاریخی و سرنوشت‌ساز خود در ریشه‌کن‌سازی غده سرطانی صهیونیستی و اخراج آمریکای جنایتکار از منطقه و توجه کرده و از موضع اقتدار با دشمن مقابله کنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری بر این نکته هم تاکید کرد که با توجه به جنایات آمریکا پس از تفاهم‌نامه پاکستان، مطالبات و حقوق مسلم ما بسیار بیش از آن مواردی است که در تفاهم‌نامه آمده است و باید حقوق مسلم مردم و نظام و جبهه مقاومت را از حلقوم آنان بیرون کشید.

مشروح پیام آیت‌الله رجبی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

یک اربعین از مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید و حکیم انقلاب اسلامی گذشت؛ تشییعی که گرچه به حسب ظاهر پایان عمر شریف رهبری بزرگ و بی‌نظیر بود، ولی در واقع سرآغاز حیات مجدد اسلام و مکتب اهل بیت علیهم‌السلام و خیزش امت اسلامی و شتاب گرفتن حرکت به سوی تمدن نوین اسلامی است.

رهبر حکیم و شهید ما طی ۳۷ سال رهبری داهیانه خویش، پیروان اسلام ناب محمدی را به مرحله بعثت بی‌نظیر رساند، نظام جمهوری ایران اسلامی را به قله‌های پیشرفت و تعالی نزدیک ساخت، به اسلام و مکتب اهل بیت علیهم‌السلام عزت و عظمت بخشید و به طرفداران عدالت، آزادگی و ارزش‌های انسانی و وحیانی را امید و حیات تازه‌ای داد و جبهه متحد مقاومت در برابر استکبار را پدید آورد.

از سوی دیگر، هیمنه پوشالی آمریکای جنایتکار و صهیونیزم غاصب و کودک‌کش را درهم شکست، انواع بحران‌ها، تهدیدها و توطئه‌های پیچیده و طولانی‌مدت آنان را نه تنها نقش برآب کرد، بلکه هریک را تبدیل به فرصت، ظرفیت و قدرت برای ایران اسلامی و جبهه حق نمود و چهره واقعی مدعیان حقوق بشر و سازمان‌ها و رژیم‌های مدعی آزادی و عدالت که پشت تبلیغات گسترده و جنگ شناختی پیچیده و متنوع آنان پنهان شده بودند را به جهانیان نشان داد؛ به گونه‌ای که امروز رژیم صهیونیستی و آمریکایی جهان‌خوار منفورترین رژیم‌های مردم جهان هستند و کوس رسوایی و شکست آنان گوش جهان را کر کرده است. اما ایران اسلامی قبله آمال و الگوی آزادگان، عدالت‌جویان و آزادی‌خواهان جهان شده است و به عنوان ابرقدرتی نوظهور جلوه‌گر شده است؛ قدرت نوظهوری که می‌خواهد جامعه بشری را بر پایه عدالت و معنویت از سلطه مستکبران رهایی بخشد و به سعادت واقعی در دنیا و آخرت نایل سازد.

رهبر عظیم‌القدر شهید ما به حق پس از امام عظیم‌الشأن، قدس الله نفسهما، دومین معجزه بزرگ الهی در دوران معاصر و عطیه بی‌نظیر الهی به امت اسلامی، بلکه جهان بشریت بود که در دوران زعامت خویش خدماتی سترگ و تحولاتی بی‌بدیل در جهت تقویت جبهه حق و عدالت و معنویت و مبارزه با پستی‌ها و پلشتی‌ها و ظلم و استبداد و استکبار به جامعه بشری تقدیم کرد.

اگر امام عزیز در دورانی که سخن از پایان ایدئولوژی و دین رواج داشت، حکومتی دینی بر پایه اسلام ناب محمدی را پدید آورد و مستقر ساخت، رهبر شهید حکیم در تبیین، گسترش و جهانی‌سازی آن، به رغم همه توطئه‌های نزدیک به نیم قرن دشمنان، معجزه آفرید و پیامبرگونه در برانگیختن عقول انسان‌ها و فراخوان فطرت آنان، «لِیَسْتَأْدُوهُمْ مِیثَاقَ فِطْرَتِهِ ... وَ یُثِیرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ اَلْعُقُولِ»، در جهان تحولی عظیم پدید آورد.

اکنون در پرتو این رهبری داهیانه، مدبرانه، آینده‌نگرانه و متکی به عنایات الهی، نظام ما در پیچ تاریخی منتهی به تمدن نوین اسلامی و نزدیک به قله تمدن اسلامی است. آحاد مردم و به‌ویژه مسؤولان باید بیش از هر زمان دیگر به نقش تاریخی و سرنوشت‌ساز خود در ریشه‌کن‌سازی غده سرطانی صهیونیستی و اخراج آمریکای جنایتکار از منطقه و زمینه‌سازی برای ظهور حضرت بقیة‌الله‌الاعظم ارواحنا فداه توجه کنند و از موضع اقتدار با دشمن مقابله کنند و حقوق مسلم مردم و نظام و جبهه مقاومت را از حلقوم آنان بیرون بکشند و بدانند که با توجه به جنایات آمریکا پس از تفاهم‌نامه پاکستان، مطالبات و حقوق مسلم ما بسیار بیش از آن مواردی است که در تفاهم‌نامه آمده است و با توجه به این نکته که ما در بهترین موضع اقتدار هستیم و دشمن در سراشیب سقوط قرار دارد و در آینده نه چندان دور به زباله‌دان تاریخ انداخته خواهد شد، باید همه این حقوق و مطالبات مردم و نظام و جبهه متحد مقاومت، به‌ویژه جبهه مقاومت لبنان، استیفا شود.

مسؤولان باید از عبرت‌های آشکار حوادث گذشته و مذاکرات درس بگیرند و تأکید بر این مسیر ناموفق و زیان‌بار مکرر تجربه‌شده راهی به جایی نخواهد برد. با تقوای الهی، خود، ملت و نظام را از وقوع در موقعیت‌های مشتبه تحلیل، تصمیم‌گیری و اقدام مصون سازند و بدانند که:

«إِنَّ مَنْ صَرَّحَتْ لَهُ اَلْعِبَرُ عَمَّا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ اَلْمَثُلاَتِ حَجَزَتْهُ اَلتَّقْوَی عَنْ تَقَحُّمِ اَلشُّبُهَاتِ»

«لَوْ قاتَلَکُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبارَ ثُمَّ لا یَجِدُونَ وَلِیًّا وَ لا نَصِیراً سُنَّةَ اللَّـهِ الَّتِی قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّـهِ تَبْدِیلا»

محمود رجبی

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