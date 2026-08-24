شیخ زکزاکی: علم باید در مسیر رضای خدا و خدمت به جامعه به کار گرفته شود

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ ابراهیم زکزاکی در مراسم اختتامیه گردهمایی دانشآموزان دوره ابتدایی و متوسطه دوره حرفهای اسلامی (IVC) در ابوجا که صبح روز شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ برگزار شد، با اشاره به اهداف برگزاری این برنامه اظهار داشت: این گردهمایی که از سوی مجمع دانشجویان و دانشآموزان جنبش اسلامی و در ایام تعطیلات مدارس برگزار میشود، فرصت مهمی برای تربیت و آمادهسازی کودکان و نوجوانان است.
وی افزود: هدف این برنامه تنها آموزش علوم مدرسه نیست، بلکه تلاش میشود اندیشه و نگرش دانشآموزان نیز اصلاح شود تا بتوانند درست بیندیشند و دین را بهدرستی بشناسند و درک کنند.
ضرورت پرورش فکری کودکان و نوجوانان
رهبر جنبش اسلامی نیجریه با اشاره به اهمیت پرورش فکری کودکان اظهار کرد: ذهن انسان نیازمند آن است که با اندیشههای صحیح و سازنده زنده و فعال نگه داشته شود.
وی ادامه داد: دانشآموزان باید از دوران نوجوانی خود برای کسب دانش و تقویت تواناییهای فکری بهره ببرند و تلاش کنند ظرفیتهای علمی و فکری خود را برای آینده افزایش دهند.
علمآموزی با نیت الهی عبادت است
شیخ زکزاکی در ادامه بر اهمیت نیت در طلب علم تأکید کرد و از دانشآموزان خواست دانش را برای رضای خداوند و در راستای خدمت به جامعه فرا بگیرند.
وی تصریح کرد: هر دانشی که در دنیا و آخرت برای انسان سودمند باشد و برای جامعه نیز منفعت داشته باشد، در صورت فراگیری با نیت الهی، عبادت محسوب میشود.
رهبر جنبش اسلامی نیجریه، دانش پزشکی و بهداشت، کشاورزی، علوم، حملونقل و دیگر علوم سودمند را از جمله دانشهایی دانست که میتواند در خدمت انسان و جامعه قرار گیرد.
علم؛ عامل پیشرفت و توانمندی ایران
شیخ زکزاکی در بخش دیگری از سخنان خود، دانش را یکی از عوامل پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و قدرت این کشور در شرایط کنونی دانست و اظهار داشت: علم و دانش نقش مهمی در توانمندی و ایستادگی ایران در برابر چالشهای موجود داشته است.
وی با تأکید بر اهمیت توجه به دانشهای سودمند خاطرنشان کرد: پیشرفت جوامع نیازمند بهرهگیری صحیح از ظرفیتهای علمی و تربیت نیروهای توانمند است و دانشآموزان باید از هماکنون برای ایفای نقش مؤثر در جامعه آماده شوند.
شیخ زکزاکی در پایان، دانشآموزان را به تلاش بیشتر برای فراگیری دانش سودمند برای خود و جامعه فراخواند و بر ضرورت استفاده از دانش برای یافتن راهحلهایی برای مشکلات و نیازهای جامعه تأکید کرد.
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