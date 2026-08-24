پیام کربلا، نباید با اتمام محرم و صفر پایان یابد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین سید حسن موسوی رئیس انجمن شرعی شیعیان جامو و کشمیر در سخنانی در بدگام کشمیر با تأکید بر اینکه پایان ماههای محرم و صفر نباید به معنای پایان ارتباط با پیام کربلا تلقی شود، گفت: آموزههای امام حسین(ع) و ارزشهای عاشورایی باید در تمام عرصههای زندگی مؤمنان جاری و عملی شود.
عزاداری؛ مقدمهای برای اصلاح زندگی
وی در ادامه سخنان خود افزود: هدف حقیقی عزاداری برای امام حسین(ع) تنها یادآوری حوادث کربلا نیست، بلکه این مجالس باید زمینهای برای تقویت تقوا، اقامه نماز، حسن اخلاق، خودسازی، پاکی و خدمت به مردم باشد.
وی تأکید کرد: با پایان یافتن ایام عزاداری، عمل به آموزههای حسینی نباید پایان یابد؛ بلکه پیام کربلا باید به عنوان چراغ راه، در زندگی روزمره مؤمنان استمرار داشته باشد.
نماز و تقوا؛ نشانه ارتباط واقعی با مکتب اهلبیت(ع)
رئیس انجمن شرعی شیعیان جامو و کشمیر، پرهیز از حرام، رعایت حقوق مردم، اهتمام به نماز، پاکی کردار و خوشرفتاری با دیگران را از مهمترین نشانههای ایمان و انتظار واقعی دانست.
وی با تأکید بر اهمیت نماز و ارتباط مستحکم با خداوند متعال، گفت: مجالس مذهبی و عزاداری زمانی حقیقتاً ارزشمند و اثرگذار خواهند بود که نتیجه آن در رفتار و زندگی عملی انسان دیده شود و موجب تحول مثبت در شخصیت او گردد.
حجتالاسلام والمسلمین سید حسن موسوی همچنین مؤمنان را به پرهیز از گناهان زبان، غفلت از نماز، تضییع حقوق دیگران و هر عملی که با تعالیم مکتب اهلبیت(ع) ناسازگار است، فراخواند.
کربلا؛ مکتب وفاداری، ایثار و استقامت
وی با اشاره به شخصیتهای بزرگ نهضت عاشورا و سیره شهدای کربلا اظهار داشت: وفاداری، ایثار، صبر، عبادت، پاکی و استقامت از مهمترین درسهای عاشورا هستند که هر مؤمنی باید آنها را در زندگی خود به کار گیرد.
وی حضرت عباس(ع)، حضرت علیاکبر(ع)، حضرت زینب(س) و امام زینالعابدین(ع) را الگوهای ماندگار ایمان، وفاداری، صبر و استقامت معرفی کرد و افزود: زندگی این بزرگواران میتواند برای انسان امروز نیز سرمشق عملی باشد.
حقوق والدین و مسئولیتهای اجتماعی
این عالم برجسته دینی در ادامه بر اهمیت رعایت حقوق والدین، انجام مسئولیتهای اجتماعی، کسب روزی حلال، حفظ نگاه و زبان، پرهیز از غیبت و رعایت حسن اخلاق تأکید کرد.
وی تصریح کرد: وابستگی حقیقی به امام حسین(ع) تنها با ادعا و سخن ثابت نمیشود، بلکه معیار اصلی آن، رفتار، اخلاق و عملکرد انسان در زندگی روزمره است.
آغاز اصلاح نفس از امروز
رئیس انجمن شرعی شیعیان جامو و کشمیر از مؤمنان خواست اصلاح نفس را از همین امروز آغاز کنند و افزود: تغییرات کوچک اما صادقانه در زندگی روزمره میتواند پایهای برای یک مسیر مستمر معنوی و اخلاقی باشد.
وی بر ضرورت تقویت ارتباط با نماز، عبادت، اخلاق و آموزههای اهلبیت(ع) تأکید کرد و گفت: پیام کربلا نباید در محدوده ایام عزاداری باقی بماند، بلکه باید به یک اصل و راهنمای دائمی برای زندگی تبدیل شود.
در پایان، حجتالاسلام والمسلمین سید حسن موسوی برای خیر و صلاح مؤمنان، تقویت ایمان، وحدت و همدلی و بهبود وضعیت جامعه دعا کرد و از خداوند متعال توفیق همگان را در پیمودن مسیر دینی و معنوی مسئلت نمود.
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