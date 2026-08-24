به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که دونالد ترامپ با فرمانهای تعرفهای جدید خود، بار دیگر آتش یک جنگ تجاری تمامعیار را علیه همسایه شمالی آمریکا برافروخته، موجی از خشم و انتقاد سراسر ایالات متحده را فرا گرفته است. سیاستمداران از هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه، این اقدام را نه یک استراتژی اقتصادی، بلکه «آشوبطلبی مخرب» میدانند که نه تنها ضربهای مهلک به معیشت خانوادههای آمریکایی وارد میکند، بلکه پیوندهای دیرینه با نزدیکترین متحد این کشور را در آستانه فروپاشی قرار داده است. در ادامه، واکنشهای صریح و هشدارهای تند مقامات ایالتی و ملی آمریکا به این سیاستِ «انتحاری» را میخوانید.
پتی موری (سناتور دموکرات واشنگتن): وی در شبکه اجتماعی X نوشت: «کانادا ایالت پنجاهویکم ما نیست. ترامپ بابت حدود دو سال توهینها و تمسخرهای بیادبانهاش یک عذرخواهی به دوستان و همسایگان ما بدهکار است.» او کانادا را بزرگترین شریک تجاری ایالت واشینگتن نامید. بر اساس آمار شورای تجارت بینالملل واشینگتن، ۲۹ درصد کل واردات این ایالت (حدود ۲۱ میلیارد دلار کالا) بین آوریل ۲۰۲۵ تا مارس گذشته از کانادا تأمین شده است.
گرچن ویتمر (فرماندار دموکرات میشیگان): وی هشدار داد که میشیگان به طور ویژهای تحت تأثیر «جنگهای تجاری آشفته و مداوم جمهوریخواهان واشینگتن با کانادا» قرار گرفته است و نوشت: «این تعرفهها مانند افزایش مستقیم مالیات بر خانوادهها و کسبوکارهای میشیگان عمل کرده و قیمتها را در فروشگاههای مواد غذایی و پمپبنزینها بالا میبرد.»
هیلی استیونز (نماینده کنگره میشیگان): او تأکید کرد که ساکنان این ایالت برای قرنها با کانادا به عنوان «شریک، متحد و دوست نزدیک» زیستهاند و نوشت: «شما به همسایه خود دستبرد نمیزنید. این جنگ تجاری باید پایان یابد تا اقتصاد ما به مسیر درست بازگردد. من به تلاش برای متوقف کردن رژیم تعرفهای دونالد ترامپ و کاهش هزینهها برای اهالی میشیگان ادامه خواهم داد.» (طبق آمار اتاق بازرگانی کانادا، میشیگان سال گذشته حدود ۵۵.۵ میلیارد دلار واردات از کانادا داشته که ۸۰ درصد آن از انتاریو و عمدتاً از طریق پل امباسادور صورت گرفته است).
عبدالسید (نامزد مجلس سنای میشیگان): او ترامپ را به «تشدید جنگ تجاری با کانادا به خاطر غرور و خودخواهی شخصیاش» متهم کرد و افزود: «حتی پیش از این دور جدید، تعرفههای کانادا سالانه ۳۲۰۰ دلار هزینه اضافی بر دوش هر خانواده میشیگانی میگذاشت و اکنون اوضاع بسیار بدتر خواهد شد.»
کتی هوکول (فرماندار دموکرات نیویورک):وی ارزیابی کوتاهی ارائه داد و نوشت: «دعوا راه انداختنِ بیمورد با متحدانمان و بالا بردن قیمتها در داخل؛ این خلاصه سیاست اقتصادی ترامپ است.»
چاک شومر (رهبر دموکراتهای سنای نیویورک):شومر این تعرفهها را باری مضاعف بر دوش مردمی دانست که پیش از این نیز با گرانی دستوپنجه نرم میکردند: «جنگهای تجاری آشفته ترامپ در حال مکیدن آخرین قطرههای توان مالی مردم آمریکاست و حالا او بازگشته تا هزینههای بیشتری تحمیل کند. این بازی مضحک با کانادا اصلاً نباید اجرایی میشد و باید فوراً متوقف شود.»
ایمی کلوبشار (سناتور دموکرات و نامزد فرمانداری مینهسوتا):وی تصریح کرد که کانادا شریک تجاری رتبه یک مینهسوتا است و نوشت: «این تعرفهها هزینههای بالاتری برای کسبوکارهای کوچک، کشاورزان و تمامی خانوادههای مینهسوتا به همراه دارد. مردم مینهسوتا در حال پرداخت تاوان آشفتگیهای ترامپ هستند.» (طبق گزارش CBS، بیش از دوسوم از واردات سالانه ۱۹ میلیارد دلاری مینهسوتا از کانادا، در حوزه انرژی شامل نفت خام، گاز طبیعی و برق است).
جنت میلز (فرماندار دموکرات ایالت مین): وی با اشاره به لطمه دیدن پیوند این ایالت با نزدیکترین شریک تجاری خود نوشت: «ایالت مین دیگر از این ضربات و تلاطمهای بیپایان تجاری خسته شده و به ستوه آمده است.»
سوزان کالینز (سناتور جمهوریخواه مین): کالینز تأکید کرد که تغییرات پیاپی در سیاست تجاری برای کسبوکارهای مین دردسرساز شده است. وی با اشاره به واردات سالانه ۲ میلیارد دلاری کالاهای غیرنفتی از کانادا و نگرانی شدید کشاورزان، شیلات صید لابستر و کسبوکارهای محلی از زنجیره تأمین محدود و تلافی کانادا، اظهار داشت: «اگر دولت این تعرفهها را ادامه دهد، هزینههای خانوادههای ایالت مین افزایش خواهد یافت؛ چراکه بیشتر کسبوکارها چارهای جز تحمیل این تعرفهها به مشتریان خود در قالب قیمتهای بالاتر ندارند.» او خواستار ازسرگیری مذاکرات برای رسیدن به «یک توافق عادلانه» شد.
ابیگیل اسپانبرگر (فرماندار دموکرات ویرجینیا): وی با یادآوری اینکه کانادا مقصد نخست صادرات ویرجینیا است، هشدار داد: «این تعرفهها ظرف چند روز به خانوادهها، کشاورزان، تولیدکنندگان، جنگلداران و کسبوکارهای ما ضربه خواهد زد. ما بارها دیدهایم که سیاستهای تعرفهای بیپروا و آشفته پرزیدنت ترامپ چگونه پیامدهای مستقیمی بر اهالی ویرجینیا دارد؛ آنها قیمتها را افزایش داده و پیوندهایی را که تولیدکنندگان به آن وابستهاند، متزلزل میکنند.»
بریتانی پترسون (سناتور دموکرات کلرادو): او با به رسمیت شناختن تصمیم کانادا برای اقدام متقابل، نسبت به پیامدهای درازمدت هشدار داد و نوشت: «تصور پیامدهای بلندمدت بر صنایع حیاتی دو کشور به دلیل اقدامات این رئیسجمهور بیکفایت و مهارنشدنی، دشوار است.»
گوین نیوسام (فرماندار دموکرات کالیفرنیا): نیوسام با لحنی بسیار تند و صریح اعتراض کرد: «نزدیکترین متحد ما. شریک تجاری حیاتی ما. و ترامپ با تعرفه ۵۰ درصدی به کانادا حمله میکند. ما واقعاً داریم چه غلطی میکنیم؟»
گفتنی است نخستوزیر کانادا هم در پاسخ به این اقدام ترامپ اعلام کرد اتاوا در واکنش بهتعرفههای ۵۰درصدی بر کالاهای کانادایی از ۸سپتامبر تعرفههای «دلار بهدلار» بر شماری از کالاهای آمریکایی از جمله فولاد، محصولات لبنی، تجهیزات کشاورزی و لوازم الکترونیکی اعمال میکند؛ تصمیمی که پساز شکست مذاکرات تجاری دوکشور تنش میان دوشریک بزرگ تجاری آمریکای شمالی را وارد مرحله تازهای کرده است.
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