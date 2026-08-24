ارتش: آمادۀ کمک به دولت هستیم

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای، فرارسیدن هفته دولت را به تمامی خدمت‌گزاران صدیق میهن اسلامی تبریک گفت و تاکید کرد؛ هم‌افزایی و وحدت ملی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی ایران در عبور از شرایط سخت و خنثی‌سازی فشارهای دشمنان است.

متن بیانیه ارتش بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

هفته دولت، یادآور نام و راه بزرگمردانی است که خدمت به مردم، صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و سربلندی ایران عزیز را سرلوحه زندگی خویش قرار دادند؛ هفته‌ای که با نام و یاد شهیدان والامقام محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر، دولتمردان شهید و الگوهای ماندگار ساده‌زیستی، اخلاص و مردم‌داری، پیوند خورده است.

همچنین یاد و نام شهید آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور شهید و خادم‌الرضا(ع) را نیز که با روحیه‌ای جهادی، خستگی‌ناپذیر و مردمی در مسیر خدمت به مردم و پیشرفت کشور گام برداشت، گرامی می‌داریم.

شهیدان رجایی، باهنر و رئیسی، هر یک در مقطعی از تاریخ پرافتخار جمهوری اسلامی، جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری، اخلاص، ساده‌زیستی، مردم داری و خدمت بی‌منت را به نمایش گذاشتند و امروز راه و منش آنان، چراغ راه مسئولان در مسیر خدمت به ملت بزرگ ایران است.

هفته دولت امسال در شرایطی فرارسیده است که ملت ایران در معرض آزمونی بزرگ و شرایطی متفاوت از گذشته قرار دارد؛ شرایطی که اداره امور کشور، حفظ اتحاد و انسجام جامعه، تأمین نیازهای اساسی مردم و استمرار فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی، در کنار صیانت از امنیت و تمامیت ارضی کشور، نیازمند همدلی، تلاش خستگی‌ناپذیز، تدبیر و هماهنگی همه ارکان نظام اسلامی است.

ارتش جمهوری اسلامی ایران با قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات دولت چهاردهم در مدیریت امور کشور در شرایط دشوار و جنگی و با ارج نهادن به رویکردهای دولت در حفظ روند خدمت‌رسانی، پشتیبانی از مردم، تأمین نیازهای اساسی و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح، بر این باور است که هم‌افزایی و وحدت ملی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی ایران در عبور از شرایط سخت و خنثی‌سازی فشارهای دشمنان است.

ارتش جمهوری اسلامی ایران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره تمامی شهدای دولت و دولتمردان شهید، برای رئیس‌جمهور محترم و اعضای دولت محترم در مسیر خدمتگزاری به ملت شریف ایران آرزوی توفیق داشته و بر آمادگی همه‌جانبه خود برای همکاری و همراهی با دولت در مسیر اعتلای ایران اسلامی، تقویت اقتدار ملی، رفع مشکلات مردم و عبور سرافرازانه از شرایط کنونی تأکید می‌کند.

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