به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ معاون وزیر امور خارجه کشورمان به اظهارات ضدایرانی وزیر خزانه‌ داری آمریکا واکنش نشان داد.

کاظم غریب آبادی در واکنش به اظهارات وزیر خزانه داری آمریکا علیه ایران در شبکه ایکس نوشت: آقای بسنت! حساب روایت تان جور درنمی‌آید: می‌گویید توان نظامی ایران «برچیده»، 100٪ کارخانه‌های نظامی «نابود» و برنامه هسته‌ای «دفن» شده؛ اما برای همین ایران، «بزرگ ترین تهاجم مالی تاریخ» و بسیج «تمام نهادها و اختیارات» آمریکا لازم شده! این پیروزی است یا اعتراف به شکست آمریکا!؟

پیش از این، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری رژیم تروریستی آمریکا، در ادامه فشارهای خصمانه اقتصادی دولت ترامپ علیه ایران، از سر استیصال کشورهای طرف همکاری با تهران را تهدید کرد.

بسنت مدعی شد هر کشوری که به‌عنوان «شریان مالی» برای ایران عمل کند، باید انتظار داشته باشد که با پیامدهای انزوا روبه‌رو شود.

وی همچنین در ادامه گزافه‌گویی خود ادعا کرد جایگزین پیشِ‌روی کشورهایی که سرنوشت خود را به تهران گره می‌زنند، بسته شدن هرگونه مسیر به‌سوی شکوفایی پایدار است.

وزیر خزانه‌داری ترامپ مدعی شد: بامداد امروز بزرگترین تهاجم مالی تاریخ را علیه ایران آغاز خواهیم کرد.

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