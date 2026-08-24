به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین حمید شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، در نشست خبری چهلمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی که روز دوشنبه در حوزه هنری برگزار شد، با تشریح برنامه‌های این کنفرانس اظهار کرد: چهلمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی، پس از برگزاری این نشست خبری کار خود را آغاز خواهد کرد و در طول هفته‌ای که از سوی مقام معظم رهبری، امام شهید ما، به عنوان «هفته وحدت» نامگذاری شده است، برنامه‌های مختلف آن برگزار خواهد شد.

وی افزود: بلافاصله بعد از نشست خبری امروز، از بعدازظهر، وبینارهای هفته وحدت آغاز می‌شود. بعد از جریان کرونا، یکی از ابداعات کنفرانس وحدت، برگزاری کنفرانس‌های غیرحضوری در کنار کنفرانس حضوری بود که امسال نیز این کنفرانس‌های وبیناری برگزار خواهد شد.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ادامه داد: این وبینارها در ۱۲ بخش و در طول هفته، در نوبت‌های صبح و بعدازظهر برگزار می‌شود و علاوه بر سایت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، از سکوهای دیگر داخلی و خارجی نیز پخش خواهد شد. در این وبینارهااز بیش از ۳۰ کشور جهان مشارکت خواهند داشت.

ارسال بیش از ۲ هزار دعوتنامه برای کنفرانس اصلی

شهریاری با اشاره به برنامه‌های کنفرانس اصلی گفت: بیش از ۲ هزار دعوتنامه برای شرکت در کنفرانس اصلی ارسال شده است و با توجه به این دعوت‌ها، نزدیک به ۱۴۰ مهمان خارجی برای حضور در این رویداد اعلام آمادگی کرده‌اند که حدود ۸۰ نفر از مهمانان خارجی به‌صورت حضوری در کنفرانس شرکت خواهند کرد.

وی افزود: این حضور با وجود مشکلاتی که در مسیر سفر مهمانان از خارج از کشور به داخل کشور وجود دارد، انجام خواهد شد. همچنین طبق آخرین گزارش‌ها، تعداد محدودی از مهمانان استانی نیز در برنامه‌ها حضور خواهند داشت.

برگزاری کنفرانس وحدت در چهار استان کشور

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به یکی از ابتکارات چهلمین دوره کنفرانس وحدت اسلامی اظهار کرد: امسال برای نخستین بار، در کنار کنفرانس تهران، چهار کنفرانس توزیع‌یافته و غیرمتمرکز در چهار استان دارای تنوع قومی برگزار خواهد شد.

وی گفت: استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، گلستان و خراسان رضوی چهار استانی هستند که امسال کنفرانس وحدت فقط در تهران برگزار نخواهد شد، بلکه با ریاست استانداری‌ها و همکاری همکاران استانی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، برنامه‌های کنفرانس در این استان‌ها نیز برگزار می‌شود.

شهریاری ادامه داد: در این کنفرانس‌های بین‌المللی که در چهار استان برگزار خواهد شد، به جای اینکه تمام مهمانان داخلی در تهران دعوت شوند، بخشی از آنها در این چهار استان حضور پیدا خواهند کرد و شاهد حضور گسترده مهمانان در پنج استان، یعنی تهران و چهار استان دیگر، خواهیم بود.

وی افزود: در مجموع، شرکت‌کنندگان در کنفرانس به بیش از هزار نفر خواهند رسید. تنها در مشهد مقدس، ۷۰۰ نفر از مهمانان استان‌های همجوار حضور خواهند داشت.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی این اقدام را نخستین تجربه برگزاری کنفرانس وحدت به شکل توزیع‌یافته و غیرمتمرکز دانست و گفت: شاید بتوان گفت این موضوع یکی از ابتکارات امسال برای چهلمین کنفرانس وحدت اسلامی است.

حضور ۱۰ «انسان‌رسانه» بین‌المللی در کنفرانس وحدت

شهریاری همچنین از حضور ۱۰ انسان‌رسانه بین‌المللی در این کنفرانس خبر داد و اظهار کرد: برای نخستین بار ۱۰ انسان‌رسانه بین‌المللی که دارای دنبال‌کنندگان گسترده و میلیونی هستند، در کنفرانس حضور پیدا خواهند کرد و دعوت ما را پذیرفته‌اند.

وی افزود: حضور این افراد باعث خواهد شد گفتمان تقریب و وحدت اسلامی به صورت جهانی و در میان مخاطبان میلیونی توسعه پیدا کند.

آغاز بخش حضوری کنفرانس از پنجم شهریور

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی درباره زمان برگزاری بخش حضوری کنفرانس گفت: کنفرانس وحدت را به صورت حضوری، وبیناری و برنامه‌های استانی برگزار خواهیم کرد و بخش حضوری آن از پنجشنبه پنجم شهریورماه آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: مراسم افتتاحیه با حضور مهمانان داخلی و خارجی و با سخنرانی رئیس‌جمهوری آغاز می‌شود. پس از مراسم افتتاحیه نیز دو پنل در نوبت صبح و بعدازظهر برگزار خواهد شد و مهمانان خارجی و برخی مهمانان داخلی در این نشست‌ها سخنرانی خواهند کرد.

شهریاری افزود: در مراسم افتتاحیه، پیام مراجع عظام از قم نیز پخش خواهد شد. همچنین در همان جلسه و پس از سخنرانی افتتاحیه، از هشت کتاب که پژوهشگاه تقریب مذاهب اسلامی طی سال گذشته تدوین و منتشر کرده است، رونمایی خواهد شد.

برگزاری سه نشست در روز جمعه

وی با اشاره به برنامه‌های روز جمعه گفت: صبح جمعه دو نشست با حضور مهمانان داخلی و خارجی برگزار خواهد شد و یک نشست نیز با موضوع بیداری اسلامی خواهیم داشت که در مجموع سه نشست در نوبت صبح برگزار می‌شود.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی افزود: ظهر جمعه، مهمانان منتخب در نماز جمعه شرکت خواهند کرد و ان‌شاءالله یکی از مهمانان خارجی به عنوان سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه حضور خواهد داشت که دوستان ما هماهنگی‌های لازم را انجام خواهند داد.

وی ادامه داد: عصر جمعه نیز میزبان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران خواهیم بود. وزیر محترم امور خارجه در ضیافت شام از مهمانان خارجی میزبانی خواهد کرد و مهمانان از محضر ایشان استفاده خواهند کرد و آخرین وضعیت منطقه را از زبان وزیر امور خارجه خواهند شنید.

برگزاری نشست علمی ویژه در حوزه علمیه قم

شهریاری یکی دیگر از ابتکارات امسال را برگزاری نشست اختصاصی علمی در قم دانست و گفت: یکی از ابتکاراتی که امسال در کنفرانس وحدت انجام شده، برگزاری یک جلسه اختصاصی برای نشست‌های علمی است که برای نخستین بار اجرا می‌شود و در شهر مقدس قم برگزار خواهد شد.

وی افزود: نشست‌های علمی را در شهر قم و در حوزه علمیه قم، با حضور و سخنرانی آیت‌الله اعرافی، رئیس حوزه علمیه قم و دیگر بزرگان حوزه علمیه برگزار خواهیم کرد. این نخستین بار است که گفتمان وحدت اسلامی به این شکل توسعه پیدا می‌کند.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی اظهار کرد: این کنفرانس علمی مورد حمایت علمی ـ پژوهشی قرار گرفته و دارای نشان ISI شده است. تاکنون ۳۶۰ مقاله به کنفرانس ارائه شده است و هر مقاله توسط دو نفر داوری خواهد شد؛ بنابراین این مقالات مجموعاً نزدیک به ۷۰۰ بار خوانش و ارزیابی خواهند شد.

وی ادامه داد: از میان این مقالات، ۱۰ مقاله برگزیده خواهد شد. علاوه بر این، خلاصه مقالات چاپ می‌شود و اصل مقالات نیز پس از برگزاری کنفرانس منتشر خواهد شد.

شهریاری گفت: در همان روز شنبه که توسعه گفتمان وحدت اسلامی را در حوزه علمیه قم به عنوان نخستین ابتکار دنبال خواهیم کرد، به ۱۰ مقاله برتر نیز در پایان نشست علمی قم جوایزی تعلق خواهد گرفت. ارائه این ۱۰ مقاله نیز در قم و در همان نشست علمی با حضور علمای برجسته قم انجام خواهد شد.

زیارت حرم امام رضا(ع) و تجدید عهد با امام شهید

وی افزود: بعدازظهر شنبه، مهمانان خارجی عازم شهر مقدس مشهد خواهند شد تا ضمن زیارت مرقد مطهر امام رضا(ع)، با حضور در این مکان مقدس، تجدید پیمان و عهدی با امام شهید داشته باشند.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ادامه داد: این برنامه نیز از ابتکارات امسال است و طراحی آن با این هدف انجام شده است که مهمانان خارجی در کنار مضجع شریف امام رضا(ع)، با آرمان‌های امام شهید تجدید عهد و پیمان کنند. این برنامه در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به شرایط جاری کشور گفت: با توجه به شرایطی که بر وضعیت جاری کشور حاکم است، مهمانان در روز شنبه به زیارت امام علی بن موسی‌الرضا(ع) خواهند رفت و سپس با امام شهید و آرمان‌های شهید بزرگوار تجدید عهد و پیمان خواهند کرد.

اختتامیه کنفرانس در مشهد برگزار می‌شود

شهریاری با بیان اینکه مراسم اختتامیه در مشهد برگزار خواهد شد، گفت: صبح یکشنبه مراسم اختتامیه را در مشهد خواهیم داشت و تولیت محترم آستان قدس رضوی نیز در این مراسم سخنرانی خواهد کرد.

وی افزود: در کنار این برنامه، حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ نفر از بزرگان جهان اسلام، عمدتاً علمای اهل سنت و شیعه از مناطق، استان‌های پیرامونی و مناطق قومی، در این کنفرانس حضور پیدا خواهند کرد.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی اظهار کرد: در مراسم اختتامیه نیز سخنرانانی از کشورهای مختلف حضور خواهند داشت و تلاش می‌کنیم تمام مهمانان خارجی فرصتی چند دقیقه‌ای، حدود پنج تا هفت دقیقه، برای سخنرانی داشته باشند.

وی ادامه داد: نزدیک به ۸۰ مهمان خارجی که در کنفرانس حضور پیدا خواهند کرد، متناسب با موضوعات و برنامه‌های مختلف، در میدان‌ها و جلسات گوناگون حضور خواهند داشت.

«وحدت اسلامی در اندیشه امام شهید»؛ محور اصلی چهلمین کنفرانس

شهریاری در ادامه با اشاره به محور اصلی چهلمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی گفت: موضوع اصلی کنفرانس امسال، همان‌طور که عرض کردم، «وحدت اسلامی در اندیشه امام شهید» است و ۹ محور اصلی و کلیدی برای این کنفرانس در نظر گرفته شده است.

وی افزود: این موضوع و محورهای کنفرانس حدود یک ماه است که در سایت کنفرانس عرضه شده و جالب است بدانید که طی همین یک ماه ۳۶۰ مقاله به دست ما رسیده است. اگر امکان دریافت مقالات برای دو هفته دیگر نیز تمدید می‌شد، احتمالاً تعداد مقالات به بیش از ۴۰۰ مقاله می‌رسید و رکورد جدیدی در دریافت مقالات ثبت می‌کردیم.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی این میزان استقبال را نشانه توجه و عنایت محققان امت اسلامی به شخصیت امام شهید دانست و گفت: موضوعات وحدت، امت اسلامی و تمدن نوین اسلامی از جمله محورهای پیشنهادی کنفرانس هستند و موضوع کنفرانس نیز به زیرمحورها و نزدیک به ۵۰ محور فرعی تقسیم شده است.

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