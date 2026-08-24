به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در مدرسهٔ خدیجهٔ کبریٰ(سلاماللهعلیها)، با همکاری بخش بانوانِ مرکز تبلیغات اسلامی بلوچستان، مراسم سوگواری و بزرگداشت یاد و خاطرهٔ رهبر شهید، حضرت آیتالله العظمی سید علی حسینی خامنهای، برگزار شد. در این مراسم، خواهران و طلاب مدرسه با روشن کردن شمع، یاد و خاطرهٔ رهبر شهید را گرامی داشتند۔
در این برنامہ مقصود علی دومکی بلوچ طی سخنانی اظهار داشت: رهبر شهید، حضرت آیتالله العظمی سید علی حسینی خامنهای، تمام زندگی خویش را در راه اسلام، قرآن، امت اسلامی و دفاع از مظلومان جهان وقف کرد. ایشان در برابر استکبار و ظلم، پیام مقاومت، پایداری و تلاش مستمر را در جهان اسلام گسترش داد. مبارزات، اندیشهها و آرمانهای ایشان سرمایهای ارزشمند برای جهان اسلام و فداکاریهایشان درسی ماندگار از آزادیخواهی، مقاومت و جهاد در راه خدا برای نسلهای آینده است. اندیشههای رهبر شهید در زمینهٔ وحدت امت اسلامی میتواند به عنوان اصول راهنمای امت اسلامی مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: امروز امت اسلامی با چالشهای بزرگی روبهروست که وضعیت فلسطین و غزه، گسترش فرقهگرایی و نفرت مذهبی و توطئههای قدرتهای استکباری جهانی علیه اسلام و امت اسلامی، از مهمترین آنهاست. در چنین شرایطی، امت اسلامی باید به جای پراکندگی و تفرقه، بصیرت، وحدت و همکاری متقابل را در پیش گیرد. اکنون زمان آن فرا رسیده است که کشورهای اسلامی از وابستگی و سلطهٔ آمریکا رهایی یافته و با اتحاد و همبستگی، از منافع امت اسلامی دفاع کنند.
مقصود علی دومکی بلوچ با اشاره به فرارسیدن ماه ربیعالاول گفت: ربیعالاول، ماه شادی و سرور به مناسبت میلاد باسعادت رحمتِ عالمیان، حضرت محمد مصطفیٰ صلیاللهعلیهوآلهوسلم است. سیرهٔ نورانی رسول اکرم(ص) برای تمام بشریت پیامآور رحمت، اخلاق، عدالت، محبت و برادری است. آن حضرت جامعهای پراکنده و متفرق را با پیوند ایمان و اخوت به یکدیگر پیوند داد و امتّی متحد و منسجم را بنیان نهاد؛ بنابراین، حقیقتِ بزرگداشت میلاد پیامبر اکرم(ص) نیز در آن است که آموزههای آن حضرت را در زندگی فردی و اجتماعی خود عملی سازیم.
وی در ادامه، با اشاره به هفتهٔ وحدت و ضرورت اتحاد امت اسلامی اظهار داشت: میلاد پیامبر اکرم(ص) بهترین فرصت برای آن است که مسلمانان فراتر از اختلافات، بر مشترکات خود گرد آیند. شیعه و سنی، هر دو پیرو قرآن کریم، پیامبر اکرم(ص) و قبلهٔ واحد هستند. باید فرهنگ احترام متقابل، مدارا، محبت و برادری را گسترش دهیم و توطئههای دشمنان اسلام را که درصدد ایجاد تفرقه و جدایی میان مسلمانان هستند، خنثی کنیم.
وی تأکید کرد: رهبر شهید، پرچمدار وحدت میان مسلمانان بود. پیروان رهبر شهید، حضرت آیتالله سید خامنهای، باید پیام وحدت اسلامی را به خانهبهخانه و جامعهبهجامعه برسانند و ندای اتحاد امت اسلامی را گسترش دهند. مقصود علی دومکی بلوچ همچنین گفت: زنان، بهویژه طلاب مدارس دینی، سازندگان و معماران آیندهٔ امت اسلامی هستند. آنان باید سیرهٔ رسول اکرم(ص)، آموزههای قرآن کریم، تعالیم اهلبیت اطهار(علیهمالسلام) و پیام وحدت امت اسلامی را در زندگی خویش به صورت عملی به کار گیرند و در گسترش محبت، برادری، همدلی و بیداری اسلامی در جامعه نقش مؤثری ایفا کنند.
در پایان این مراسم، برای شادی روح رهبر شهید، حضرت آیتالله العظمی سید علی حسینی خامنهای، تمامی شهدای اسلام و مظلومان جهان، مراسم تلاوت قرآن کریم برگزار شد و با روشن کردن شمع، یاد و خاطرهٔ آنان گرامی داشته شد.
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