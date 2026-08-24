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مراسم بزرگداشت رهبر شهید امت در جیکب‌آباد پاکستان برگزار شد + تصاویر

۲ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۳
کد مطلب: 1856392
مراسم بزرگداشت رهبر شهید امت در جیکب‌آباد پاکستان برگزار شد + تصاویر

مراسم بزرگداشت رهبر شهید امت با حضور جمعی از بانوان طلبه در مدرسه خدیجه کبری(س) جیکب‌آباد ایالت سند پاکستان برگزار شد. در این مراسم، «مقصود علی دومکی بلوچ» ضمن تبیین اندیشه‌های مقاومت و وحدت‌بخش آن شهید گرانقدر، بر نقش کلیدی بانوان و طلاب در گسترش بیداری اسلامی و مقابله با توطئه‌های استکبار تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در مدرسهٔ خدیجهٔ کبریٰ(سلام‌الله‌علیها)، با همکاری بخش بانوانِ مرکز تبلیغات اسلامی بلوچستان، مراسم سوگواری و بزرگداشت یاد و خاطرهٔ رهبر شهید، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای، برگزار شد. در این مراسم، خواهران و طلاب مدرسه با روشن کردن شمع، یاد و خاطرهٔ رهبر شهید را گرامی داشتند۔

در این برنامہ مقصود علی دومکی بلوچ طی سخنانی اظهار داشت: رهبر شهید، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای، تمام زندگی خویش را در راه اسلام، قرآن، امت اسلامی و دفاع از مظلومان جهان وقف کرد. ایشان در برابر استکبار و ظلم، پیام مقاومت، پایداری و تلاش مستمر را در جهان اسلام گسترش داد. مبارزات، اندیشه‌ها و آرمان‌های ایشان سرمایه‌ای ارزشمند برای جهان اسلام و فداکاری‌هایشان درسی ماندگار از آزادی‌خواهی، مقاومت و جهاد در راه خدا برای نسل‌های آینده است. اندیشه‌های رهبر شهید در زمینهٔ وحدت امت اسلامی می‌تواند به عنوان اصول راهنمای امت اسلامی مورد توجه قرار گیرد.

مراسم بزرگداشت رهبر شهید امت در جیکب‌آباد پاکستان برگزار شد + تصاویر

وی افزود: امروز امت اسلامی با چالش‌های بزرگی روبه‌روست که وضعیت فلسطین و غزه، گسترش فرقه‌گرایی و نفرت مذهبی و توطئه‌های قدرت‌های استکباری جهانی علیه اسلام و امت اسلامی، از مهم‌ترین آنهاست. در چنین شرایطی، امت اسلامی باید به جای پراکندگی و تفرقه، بصیرت، وحدت و همکاری متقابل را در پیش گیرد. اکنون زمان آن فرا رسیده است که کشورهای اسلامی از وابستگی و سلطهٔ آمریکا رهایی یافته و با اتحاد و همبستگی، از منافع امت اسلامی دفاع کنند.

مقصود علی دومکی بلوچ با اشاره به فرارسیدن ماه ربیع‌الاول گفت: ربیع‌الاول، ماه شادی و سرور به مناسبت میلاد باسعادت رحمتِ عالمیان، حضرت محمد مصطفیٰ صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم است. سیرهٔ نورانی رسول اکرم(ص) برای تمام بشریت پیام‌آور رحمت، اخلاق، عدالت، محبت و برادری است. آن حضرت جامعه‌ای پراکنده و متفرق را با پیوند ایمان و اخوت به یکدیگر پیوند داد و امتّی متحد و منسجم را بنیان نهاد؛ بنابراین، حقیقتِ بزرگداشت میلاد پیامبر اکرم(ص) نیز در آن است که آموزه‌های آن حضرت را در زندگی فردی و اجتماعی خود عملی سازیم.

مراسم بزرگداشت رهبر شهید امت در جیکب‌آباد پاکستان برگزار شد + تصاویر

وی در ادامه، با اشاره به هفتهٔ وحدت و ضرورت اتحاد امت اسلامی اظهار داشت: میلاد پیامبر اکرم(ص) بهترین فرصت برای آن است که مسلمانان فراتر از اختلافات، بر مشترکات خود گرد آیند. شیعه و سنی، هر دو پیرو قرآن کریم، پیامبر اکرم(ص) و قبلهٔ واحد هستند. باید فرهنگ احترام متقابل، مدارا، محبت و برادری را گسترش دهیم و توطئه‌های دشمنان اسلام را که درصدد ایجاد تفرقه و جدایی میان مسلمانان هستند، خنثی کنیم.

وی تأکید کرد: رهبر شهید، پرچمدار وحدت میان مسلمانان بود. پیروان رهبر شهید، حضرت آیت‌الله سید خامنه‌ای، باید پیام وحدت اسلامی را به خانه‌به‌خانه و جامعه‌به‌جامعه برسانند و ندای اتحاد امت اسلامی را گسترش دهند. مقصود علی دومکی بلوچ همچنین گفت: زنان، به‌ویژه طلاب مدارس دینی، سازندگان و معماران آیندهٔ امت اسلامی هستند. آنان باید سیرهٔ رسول اکرم(ص)، آموزه‌های قرآن کریم، تعالیم اهل‌بیت اطهار(علیهم‌السلام) و پیام وحدت امت اسلامی را در زندگی خویش به صورت عملی به کار گیرند و در گسترش محبت، برادری، همدلی و بیداری اسلامی در جامعه نقش مؤثری ایفا کنند.

مراسم بزرگداشت رهبر شهید امت در جیکب‌آباد پاکستان برگزار شد + تصاویر

در پایان این مراسم، برای شادی روح رهبر شهید، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای، تمامی شهدای اسلام و مظلومان جهان، مراسم تلاوت قرآن کریم برگزار شد و با روشن کردن شمع، یاد و خاطرهٔ آنان گرامی داشته شد.

مراسم بزرگداشت رهبر شهید امت در جیکب‌آباد پاکستان برگزار شد + تصاویر

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