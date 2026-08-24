به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه جنایی چهارم دمشق در ششمین جلسه رسیدگی به پرونده احمد حسون، حکم حبس ابد او را صادر کرد.
این حکم پس از محکومیت حسون در پروندهای با اتهام اقداماتی که موجب جنگ داخلی و درگیری فرقهای شده، مشارکت در جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی و ارائه حمایت مالی مستمر از شبهنظامیان در جریان عملیات نظامی صادر شد!
دادگاه همچنین در جلسه ششم رسیدگی به پرونده حسون، حکم توقیف و مصادره اموال منقول و غیرمنقول محکومعلیه به نفع خزانه عمومی را صادر کرد؛ موضوعی که خبرگزاری رسمی سوریه، «سانا»، آن را گزارش کرده است.
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