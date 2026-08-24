صدور حکم حبس ابد برای مفتی سابق سوریه

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه حکومت جولانی، شیخ «احمد حسون» مفتی سابق حکومت سوریه را به حبس ابد محکوم کرد. این حکم پس از آن صادر شد که دادگاه او را در پرونده واهی با اتهامهای مشارکت در جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی، مجرم شناخت.
دادگاه جنایی چهارم دمشق همچنین در ششمین جلسه رسیدگی به پرونده شیخ احمد حسون حکم به توقیف و مصادره اموال منقول و غیرمنقول محکومعلیه به نفع خزانه عمومی داد.
قاضی «فخرالدین العریان» در ششمین جلسه دادگاه مدعی شد که شواهد و دادههای موجود نشان میدهد که نهاد رسمی دینی و در رأس آن دارالافتاء در دوران حکومت بشار اسد به کار گرفته شد تا پوششی دینی برای عملیات نظامی و امنیتی فراهم کند و آنها را در برابر افکار عمومی توجیه کند.
اتهامات منتسب به شیخ احمد حسون
در نخستین جلسه محاکمه، دادگاه اتهاماتی را علیه حسون مطرح کرد که از جمله آنها گسترش روابط خود با چهرههای اصلی حکومت بشار اسد خارج از چارچوب رسمی بود.
بر اساس اتهامات مطرحشده، این روابط شامل بشار اسد، علی مملوک، شماری از فرماندهان ارشد نظامی و رهبران گروههای شبهنظامی بوده است.
دادگاه همچنین شیخ احمد حسون را بدون ارائه اسناد محکمه پسند، متهم کرد که همزمان از یک گفتمان دوگانه و تحریکآمیز استفاده میکرد.
بر اساس کیفرخواست، حسون در سخنرانیهای خود، افسران و نیروهای نظامی حکومت بشار اسد را به مقابله با مخالفان تشویق میکرد.
همچنین دادگاه حکومت جولانی، حمایت شیخ احمد حسون از سردار شهید قاسم سلیمانی را به عنوان یکی از اتهامات او مطرح کرد.
دادستانی خواستار مجازات اعدام شده بود
دادستانی عمومی دمشق پیشتر در پنجمین جلسه دادگاه که در ۶ آگوست جاری برگزار شد، خواستار اعمال حداکثر مجازات قانونی علیه شیخ احمد حسون شده بود.
دادستانی با استناد به شواهد و وقایع موجود در پرونده، مجازات اعدام را برای مفتی سابق سوریه درخواست کرده بود.
با این حال، دادگاه در نهایت حکم حبس ابد را صادر کرد.
آغاز محاکمه در ژوئن ۲۰۲۵
نخستین جلسه محاکمه شیخ احمد حسون در دادگاه جنایی چهارم دمشق در ۲۵ ژوئن گذشته برگزار شد.
مقامهای حکومت جولانی پیش از آن، شیخ احمد حسون را در مارس ۲۰۲۵ هنگام تلاش برای خروج از سوریه بازداشت کرده بودند.
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