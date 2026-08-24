جشن و شادمانی شیعیان اوتار پرادش هند در سالروز آغاز امامت حضرت مهدی(عج)

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با فرا رسیدن نهم ربیع‌الاول و سالروز آغاز امامت و ولایت حضرت ولی‌عصر، امام زمان (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف)، شیعیان و محبان اهل‌بیت(ع) در مناطق مختلف ایالت اوتار پرادش هند، از جمله شهرستان‌های بریلی و شراوستی، با برپایی آیین‌های باشکوه این روز فرخنده را جشن گرفتند.

در شهرک «سِنتَهل» واقع در بخش نواب‌گنجِ بریلی، جمعی از پیروان مکتب اهل‌بیت(ع) با پوشیدن لباس‌های نو و تبریک این عید فرخنده به یکدیگر، در راهپیمایی سنتی شرکت کردند. شرکت‌کنندگان در این مراسم، ضمن ابراز شادمانی و تجدید بیعت با امام عصر(عج)، با برائت از ظالمان واقعه عاشورا، وفاداری خود را به آرمان‌های قیام حضرت سیدالشهدا(ع) و امامت حضرت مهدی(عج) به نمایش گذاشتند.

همچنین در روستای «ناصرگنج» واقع در منطقه شراوستی، حسینیه این منطقه میزبان محفل باشکوه جشن و سرور بود. در این محفل، شاعران و مداحان محلی به قرائت قصاید و منقبت‌خوانی در مدح و ثنای اهل‌بیت عصمت و طهارت(علیهم‌السلام) و آغاز دوران امامت حضرت صاحب‌الزمان(عج) پرداختند و در پایان، حاضران با در آغوش کشیدن یکدیگر، فرارسیدن این روز مبارک را شادباش گفتند.

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