«پیامبر و ابوذر»؛ بازخوانی مواعظ رسول خدا(ص) برای زندگی امروز

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ برنامه «پیامبر و ابوذر» که با محوریت پندها و مواعظ رسول خدا (ص) به ابوذر غفاری تولید شده است، در ماه ربیعالاول و همزمان با هفته وحدت بهروی آنتن رادیو قرآن میرود و در قسمتهای مختلف، حکمتهای نبوی را با نگاهی کاربردی و متناسب با زندگی امروز مخاطبان بازخوانی میکند.
این برنامه در ۳۰ قسمت ۱۰ دقیقهای و در ۲ بخش تهیه و تولید شده است. در بخش نخست، یکی از رهنمودهای پیامبر اکرم(ص) در قالب روایتی نمایشی با روایتگری رضا خضرایی برای مخاطبان بازگو میشود و در بخش دوم نیز حجتالاسلام والمسلمین سید محمدحسن لواسانی، کارشناس برنامه، به شرح و تبیین قرآنی پند مطرحشده میپردازد و تلاش میکند با نگاهی متناسب با شرایط مخاطب امروز، کاربرد این آموزهها را در زندگی روزمره بیان کند.
«پیامبر و ابوذر» به نویسندگی و تهیهکنندگی مونا توسلی، روایتگری رضا خضرایی و کارشناسی حجتالاسلام والمسلمین سید محمدحسن لواسانی کاری از گروه آموزش و علوم قرآنی شبکه رادیویی قرآن است که هر روز تا پایان ماه ربیعالاول در ۲ نوبت و در فواصل مختلف زمانی تقدیم مخاطبان میشود.
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