شهادت «نادر سارانی سخی» بسیجی اهل سنت در زاهدان + عکس

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روابط‌ عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام کرد: بسیجی اهل سنت «نادر سارانی سخی» روز شنبه یک شهریور در منطقه شیر آباد زاهدان در پی حمله افراد شرور و کوردل به شهادت رسید.

پیکر مطهر شهید «نادر سارانی سخی» روز سه‌شنبه ۳ شهریورماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۲ ظهر از میدان امام حسین(ع) زاهدان تشییع خواهد شد.

از عموم مردم شهیدپرور دعوت می‌شود با حضور در این مراسم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام، با آرمان‌های شهدا تجدید پیمان کنند.

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