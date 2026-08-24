به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ۲۱ کاپیتان سابق تیمهای ملی و بینالمللی کریکت در نامهای دیگر به شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، خواستار انجام معاینه پزشکی و ارائه درمان مناسب به عمران خان، نخستوزیر پیشین و کاپیتان سابق تیم ملی کریکت پاکستان، شدند.
کاپیتانهای سابق در این نامه با اشاره به دستور دیوان عالی پاکستان اعلام کردند که این نهاد قضایی دستور داده بود عمران خان برای انجام معاینات پزشکی به بیمارستان منتقل شود و معاینه او توسط یک هیئت پزشکی شامل پزشکان شخصی وی و همچنین خواهرش، دکتر عظمی خان، انجام گیرد. همچنین بر اساس این دستور، ملاقاتهای هفتگی اعضای خانواده با وی نیز باید از سر گرفته میشد.
امضاکنندگان نامه نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کردند که اقامت عمران خان در بیمارستان تنها به چند ساعت محدود شده و برخلاف دستور دیوان عالی، به جای هیئت پزشکی موردنظر، یک تیم منصوب دولت او را معاینه کرده و پس از اعلام سلامت وی، او را به زندان ادیاله بازگردانده است.
کاپیتانهای سابق در این نامه سه درخواست اصلی را مطرح کردند: نخست، اجازه انجام یک معاینه کامل و مستقل توسط هیئت پزشکی تعیینشده بر اساس دستور دیوان عالی، بهویژه درباره کاهش ادعایی بینایی چشم راست عمران خان؛ دوم، تضمین بدون وقفه ملاقاتهای هفتگی اعضای خانواده با او؛ و سوم، ارائه فوری درمانی که بر اساس نتایج معاینات پزشکی برای وی تجویز میشود.
کاپیتانهای سابق تأکید کردند که این درخواست را نه به عنوان سیاستمدار، بلکه در جایگاه همبازیها و رقبای سابق عمران خان در میدان کریکت مطرح میکنند و قصد دخالت در مسائل داخلی و حقوقی پاکستان را ندارند.
گفتنی است این دومین نامه کاپیتانهای سابق کریکت جهان به نخستوزیر پاکستان طی شش ماه گذشته است. در فوریه سال جاری نیز ۱۴ کاپیتان سابق با ابراز نگرانی درباره وضعیت سلامت عمران خان و گزارشهای مربوط به آسیب دیدن بینایی یکی از چشمهای او، خواستار توجه پزشکی به وضعیت وی شده بودند.
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