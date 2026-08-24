به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سپاه تفنگداران دریایی کره جنوبی اعلام کرد آمریکا رزمایش مشترک عملیات آبی ـ خاکی را که قرار بود ماه آینده با این کشور برگزار شود، لغو کرده است. به گفته مقامهای کره جنوبی، واشنگتن علت این تصمیم را محدودیت در شمار نیروهای آمریکایی مورد نیاز برای برگزاری رزمایشی در سطح لشکر عنوان کرده است.
سخنگوی سپاه تفنگداران دریایی کره جنوبی در یک نشست خبری گفت طرف آمریکایی در ماه ژوئن بهطور رسمی اعلام کرده است که به دلیل محدودیت نیرو، امکان تأمین شمار نظامیان مورد نیاز برای اجرای این رزمایش وجود ندارد. دو کشور همچنان درباره ازسرگیری این رزمایشها در حال رایزنی هستند.
این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بهطور ناگهانی دستور کاهش دامنه یکی دیگر از رزمایشهای نظامی سالانه مشترک آمریکا و کره جنوبی را صادر کرد؛ رزمایشی که جمعه گذشته پایان یافت. ترامپ افزایش هزینهها و خودداری سئول از مشارکت در جنگ علیه ایران را از دلایل این تصمیم اعلام کرده بود.
با وجود کاهش سطح رزمایشهای مشترک آمریکا و کره جنوبی، کره شمالی هفته گذشته ۱۰ فروند موشک بالستیک کوتاهبرد شلیک کرد و با صدور بیانیهای این رزمایشها را محکوم کرد.
تحولات اخیر نگرانیها درباره وضعیت امنیتی شبهجزیره کره و تأثیر درگیریهای منطقهای بر آمادگی نظامی نیروهای آمریکا و متحدانش در شرق آسیا را افزایش داده است.
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