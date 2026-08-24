به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حمله اسرائیل به فرودگاه نظامی ابوالظهور که تنها حدود ۷۰ کیلومتر با مرز ترکیه فاصله دارد، پرسش‌هایی درباره احتمال درگیری مستقیم میان آنکارا و تل‌آویو ایجاد کرده است. اسرائیل صراحتاً اعلام کرده هدف این حمله جلوگیری از استقرار نظامی ترکیه در این منطقه بوده است.

در مقابل، وزارت دفاع ترکیه هرگونه حضور نظامی خود در این پایگاه را رد کرده و دمشق نیز حضور افسران ترک در این محل را در چارچوب همکاری‌های نظامی و آموزشی دانسته است.

اسرائیل پس از سقوط سریع نظام پیشین سوریه در اواخر سال ۲۰۲۴، صدها حمله هوایی علیه زیرساخت‌ها و تجهیزات نظامی سوریه انجام داد و بخش‌هایی از منطقه حائل در جنوب سوریه را نیز اشغال کرد.

تل‌آویو همچنین تلاش کرده است با ایجاد شرایط امنیتی جدید در جنوب سوریه و حمله به پایگاه‌هایی که احتمال می‌دهد ترکیه قصد استقرار در آنها را دارد، مانع تثبیت نظام جدید سوریه و گسترش نفوذ آنکارا شود.

با این حال، دمشق و آنکارا در مقطع کنونی ترجیح داده‌اند حملات اسرائیل را تحمل کنند و از پاسخ نظامی مستقیم پرهیز کنند. سوریه در پی تثبیت حاکمیت خود بر سراسر کشور و بازسازی ساختارهای نظامی و امنیتی است و ترکیه نیز همزمان به دنبال تثبیت نظام جدید دمشق و حل پرونده «نیروهای دموکراتیک سوریه» است.

از این منظر، دو کشور بر این باورند که گذشت زمان می‌تواند شرایط را به سود آنها تغییر دهد و امکان مقابله با فشارهای اسرائیل را در موقعیتی مناسب‌تر فراهم کند.

بر اساس این تحلیل، آنکارا در شرایط فعلی تنها در صورتی به‌طور مستقیم وارد تقابل با اسرائیل خواهد شد که تل‌آویو به‌صورت مستقیم منافع یا نیروهای ترکیه در خاک سوریه را هدف قرار دهد. مقام‌های ترکیه همچنین حملات اسرائیل را تا حدی مرتبط با ملاحظات سیاسی بنیامین نتانیاهو پیش از انتخابات پارلمانی این رژیم می‌دانند.

از سوی دیگر، انتقاد برخی سیاستمداران اسرائیلی از این حملات نشان می‌دهد که نگرانی درباره پیامدهای رویارویی با ترکیه حتی در داخل اسرائیل نیز مطرح است؛ در صورت وقوع درگیری مستقیم، احتمالاً آمریکا برای جلوگیری از تشدید بحران و حفظ منافع خود در منطقه وارد عمل خواهد شد.

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